La France, l’Espagne et l’Angleterre à la lutte : Qui va remporter cette Coupe du monde 2026 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 a été donné. Jeudi soir, le Mexique a débuté à domicile par une victoire face à l’Afrique du Sud. Mais désormais, on attend avec impatience l’entrée en lice des favoris à l’instar de l’Espagne ou de la France. La compétition va donc prochainement débuter pour ces nations. Vont-elles alors réussir à succéder à l’Argentine, championne du monde en 2022 ?

Après le Qatar, ce sont donc les Etats-Unis, le Canada et le Mexique qui accueillent la Coupe du monde 2026. Alors que la compétition a débuté ce jeudi, elle va durer jusqu’au 19 juillet. La finale se déroulera à New York où on connaitra alors la nation qui succèdera à l’Argentine, titrée en 2022 après l’avoir emporté en finale face à l’équipe de France aux tirs au but. Le chemin est toutefois encore long pour atteindre cette dernière marche et rêver de soulever la Coupe du monde. De plus, les candidats au Graal sont plusieurs.

La Coupe du monde promise à la France, l’Angleterre ou l’Espagne ? Alors que 48 nations ont réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, seules quelques unes prétendent réellement à la victoire finale. Et pour beaucoup, trois favoris se dégagent clairement : l’équipe de France, l’Espagne ainsi que l’Angleterre. Aujourd’hui, ces 3 nations semblent les mieux armées pour pouvoir aller jusqu’au bout. Il faudra toutefois être très solide et éviter les différentes embuches car à côté, d’autres nations peuvent jouer les trouble-fêtes.