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La France, l’Espagne et l’Angleterre à la lutte : Qui va remporter cette Coupe du monde 2026 ?

La France, l’Espagne et l’Angleterre à la lutte : Qui va remporter cette Coupe du monde 2026 ?
Thibault Morlain -
Journaliste
Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 a été donné. Jeudi soir, le Mexique a débuté à domicile par une victoire face à l’Afrique du Sud. Mais désormais, on attend avec impatience l’entrée en lice des favoris à l’instar de l’Espagne ou de la France. La compétition va donc prochainement débuter pour ces nations. Vont-elles alors réussir à succéder à l’Argentine, championne du monde en 2022 ?

Après le Qatar, ce sont donc les Etats-Unis, le Canada et le Mexique qui accueillent la Coupe du monde 2026. Alors que la compétition a débuté ce jeudi, elle va durer jusqu’au 19 juillet. La finale se déroulera à New York où on connaitra alors la nation qui succèdera à l’Argentine, titrée en 2022 après l’avoir emporté en finale face à l’équipe de France aux tirs au but. Le chemin est toutefois encore long pour atteindre cette dernière marche et rêver de soulever la Coupe du monde. De plus, les candidats au Graal sont plusieurs.

La Coupe du monde promise à la France, l’Angleterre ou l’Espagne ?

Alors que 48 nations ont réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2026, seules quelques unes prétendent réellement à la victoire finale. Et pour beaucoup, trois favoris se dégagent clairement : l’équipe de France, l’Espagne ainsi que l’Angleterre. Aujourd’hui, ces 3 nations semblent les mieux armées pour pouvoir aller jusqu’au bout. Il faudra toutefois être très solide et éviter les différentes embuches car à côté, d’autres nations peuvent jouer les trouble-fêtes.

D’autres nations peuvent y croire ?

Au-delà de la France, l’Espagne et l’Angleterre, il y en a également d’autres qui peuvent croire à leurs chances dans cette Coupe du monde. On peut bien évidemment penser à l’Argentine de Lionel Messi qui voudra conserver son titre gagné en 2022. Le Portugal de Cristiano Ronaldo peut aussi se mettre à rêver étant donné le réservoir de talents. Le Brésil, l’Allemagne ou encore le Maroc font également partie de ces nations qui pourraient faire tomber les favoris. Rendez-vous le 19 juillet maintenant.

Alors, qui va remporter la Coupe du monde 2026 ?

Sondage

La France, l’Espagne et l’Angleterre à la lutte : Qui va remporter cette Coupe du monde 2026 ?

La France remportera la Coupe du monde
28%
L’Espagne remportera la Coupe du monde
22%
L’Angleterre remportera la Coupe du monde
2%
Le Portugal remportera la Coupe du monde
30%
L’Argentine remportera la Coupe du monde
2%
Le Brésil remportera la Coupe du monde
4%
L’Allemagne remportera la Coupe du monde
2%
Le Maroc remportera la Coupe du monde
0%
Une autre nation remportera la Coupe du monde
9%
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