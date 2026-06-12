Coupe du monde 2026 : L’Italie absente, la blague qui ne fait clairement pas rire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La Coupe du monde 2026 vient de débuter et pour la première fois de l'histoire, ce sont 48 équipes qui participent à la compétition cette année. Cela ouvre donc les portes pour plus de nations et parmi les sélections qui n'ont pas réussi à passer le cap des éliminatoires, l'Italie est sûrement la plus prestigieuse. Condamnée à rester à la maison pour la 3ème fois consécutive, la Nazionale a du mal à plaisanter sur ce sujet...

Pour cette Coupe du monde 2026, l'Italie ne sera pas de la partie une fois de plus. Après les déceptions de 2018 et 2022, l'Italie a une fois de plus manqué son rendez-vous et n'est pas présente en Amérique du Nord pour la compétition. Forcément, c'est un sujet sensible chez les Italiens et la moindre blague à ce sujet est dangereuse. Y compris pour le patron de la FIFA.

Gianni Infantino fait une blague sur l'Italie Patron de la FIFA, Gianni Infantino s'est exprimé sur l'élargissement du nombre d'équipes participantes pour ce Mondial, qui a fait débat ces dernières années. Et il n'a pas pu s'empêcher de faire une petite blague sur l'Italie, ce qui n'a pas plu à tout le monde. « Nous avons évoqué la possibilité de passer à 64 équipes afin d’impliquer davantage le monde du football. La proposition a été débattue au Conseil. […] Avec 64 équipes, l’Italie pourrait peut-être se qualifier. On pourrait même aller jusqu’à 228 équipes et voir si c’est possible » a-t-il dit sur la chaîne brésilienne CazéTV.