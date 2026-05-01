Mercato - OM : Les quatre destinations possibles pour Mason Greenwood selon la presse italienne

Alors que son avenir fait beaucoup parler ces dernières semaines, Mason Greenwood aurait quatre destinations possibles en cas de départ de l’OM, selon la presse italienne. En plus de l’intérêt de la Juventus évoqué récemment, l’Atlético Madrid, le Borussia Dortmund et l’Arabie Saoudite seraient également intéressés par l’ailier âgé de 24 ans.

« Greenwood va mieux, ça s’améliore »

En attendant, l’OM compte toujours sur Mason Greenwood pour les trois derniers matchs de la saison, avec une quatrième place en championnat à aller chercher. Présent en conférence de presse jeudi à deux jours du déplacement sur la pelouse du FC Nantes, Habib Beye a donné des nouvelles de son joueur, gêné par une douleur à la cuisse depuis la réception du LOSC (1-2) : « Il va mieux, ça s’améliore, mais je pense que, pour ceux qui ont eu l’information, et l’information est claire, au niveau du scan, de tout ce qui a été fait pour Mason. Si vous aviez parlé avec Mason, il vous aurait dit la même chose que ce que je vous ai dit. Je lui ai parlé tous les jours, avant l’entraînement, après l’entraînement, pour avoir son ressenti, le jour du match. À partir du moment où un joueur vous dit : “J’ai vraiment trop mal, je ne peux pas démarrer”, c’est très très clair. Aujourd’hui, il va mieux parce que, justement, ce que nous avons fait par rapport au match de Nice, c’est aussi lui permettre d’être moins sur une logique de charge de fatigue par rapport à cette cuisse qui est douloureuse. Mais cette semaine nous a aussi permis de récupérer Mason à un meilleur niveau athlétique et il se sent mieux aujourd’hui. »