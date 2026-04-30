50M€ + un joueur : L'OM s'apprête à recevoir une offre pour Mason Greenwood ?

Axel Cornic

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a bouclé le plus gros transfert de son histoire, avec la signature d’Igor Paixão pour un total de 35M€. Mais ce n’est rien comparé à ce qui pourrait se passer dans quelques mois, puisque Mason Greenwood pourrait bien devenir la meilleure vente du club marseillais... et de très loin !

Pablo Longoria n’est plus et Medhi Benatia va bientôt partir, mais c’est tout de même un mercato extrêmement agité qui semble se préparer à Marseille. Personne n’est à l’abri et les changements pourraient être très nombreux, surtout si l’OM n’arrive pas à accrocher une qualification pour la Ligue des Champions en cette fin de saison de Ligue 1.

Mason Greenwood sur le départ Le premier candidat au départ semble être Mason Greenwood. Star de l’attaque de l’OM, il possède la plus grosse valeur sur le marché puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue actuellement à 55M€ et sa vente pourrait donc faire beaucoup de bien au bilan économique. Mais c’est surtout que le joueur ne semble plus vraiment avoir sa place à Marseille. Depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier, quelque chose semble s’être cassé entre l’ailier de 24 ans et le club phocéen, avec d’ailleurs des prestations assez inquiétantes depuis. Le moment semble donc être parfait pour une séparation...