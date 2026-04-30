Mercato : «J'espère être là la saison prochaine», ce joueur veut rester à l'OM !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM est tombé d'accord avec la Juventus pour conclure le prêt avec obligation d'achat de Timothy Weah. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, l'international états-unien a pris position quant à son avenir à Marseille. Et le numéro 22 d'Habib Beye a fait clairement savoir qu'il voulait rester à l'OM la saison prochaine.

Séduit par les performances de Timothy Weah à la Juventus, l'OM s'est jeté sur lui lors du dernier mercato estival. Et le club de Frank McCourt a réussi à trouver un accord avec la direction turinoise. En effet, les deux clubs ont bouclé un prêt avec obligation d'achat.

«Je me sens bien ici» Si les hautes sphères de l'OM sont dans l'obligation de lever l'obligation d'achat de Timothy Weah cet été, elles ont la possibilité de le revendre dans la foulée si elles ne sont pas satisfaites par ses services. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le numéro 22 d'Habib Beye a confié qu'il voulait rester à Marseille la saison prochaine. « J'espère être là la saison prochaine, si le club me garde (rire). Je me sens bien ici. C'est ma ville. Mon rêve est de gagner un trophée ici. Je suis là pour la saison prochaine, bien sûr », a reconnu Timothy Weah. Reste à savoir quelle est la position de l'OM quant à son avenir.