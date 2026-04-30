Mercato : «J'espère être là la saison prochaine», ce joueur veut rester à l'OM !

Lors du dernier mercato estival, l'OM est tombé d'accord avec la Juventus pour conclure le prêt avec obligation d'achat de Timothy Weah. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, l'international états-unien a pris position quant à son avenir à Marseille. Et le numéro 22 d'Habib Beye a fait clairement savoir qu'il voulait rester à l'OM la saison prochaine.
Séduit par les performances de Timothy Weah à la Juventus, l'OM s'est jeté sur lui lors du dernier mercato estival. Et le club de Frank McCourt a réussi à trouver un accord avec la direction turinoise. En effet, les deux clubs ont bouclé un prêt avec obligation d'achat.
«Je me sens bien ici»
Si les hautes sphères de l'OM sont dans l'obligation de lever l'obligation d'achat de Timothy Weah cet été, elles ont la possibilité de le revendre dans la foulée si elles ne sont pas satisfaites par ses services. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le numéro 22 d'Habib Beye a confié qu'il voulait rester à Marseille la saison prochaine. « J'espère être là la saison prochaine, si le club me garde (rire). Je me sens bien ici. C'est ma ville. Mon rêve est de gagner un trophée ici. Je suis là pour la saison prochaine, bien sûr », a reconnu Timothy Weah. Reste à savoir quelle est la position de l'OM quant à son avenir.
«Mon rêve est de gagner un trophée ici»
En conférence de presse d'avant-match (FC Nantes - OM ce samedi après-midi), Timothy Weah s'est également prononcé sur la mauvaise passe de son équipe : « Non, pour moi, tout ne va pas bien. Je suis un leader de cette équipe, donc je dois essayer de garder de la stabilité. Si j'arrive devant vous et que je suis déçu, que je n'ai pas envie de parler avec vous... Taper sur la table ? Ce n'est pas ici qu'il faut le faire, c'est sur le terrain. Il faut rester positif. On a vécu une saison difficile. À Marseille, plein de choses se passent et rentrent dans la tête. Mais il faut assumer. Quand tu signes à Marseille, c'est ça. Je suis prêt pour le défi ».