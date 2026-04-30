Javier Pastore : «J'aurais aimé aller au Real Madrid», son transfert de rêve avant le PSG !

Amadou Diawara

Très en vue du côté de Palerme, Javier Pastore a signé au PSG lors de l'été 2011. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 42M€ pour s'attacher les services de l'Argentin. Comme il l'a avoué lui-même, Javier Pastore aurait bien aimé évoluer au Real Madrid avant son transfert à Paris.

Lors de l'été 2011, Javier Pastore est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé près de 42M€ - un record à cette époque - pour arracher l'Argentin à Palerme. Peu épargné par les blessures à Paris, Javier Pastore a tout de même régalé les supporters pendant sept années, avant de rejoindre l'AS Rome. Les Giallorossi ayant offert 24,7M€ environ au PSG.

Javier Pastore a signé au PSG à l'âge de 22 ans Ayant raccroché les crampons lors de l'été 2023, Javier Pastore est revenu indirectement sur sa carrière. Présent à Vancouver pour un match des légendes organisé par la FIFA, El Flaco a avoué qu'il aurait aimé défendre les couleurs du Real Madrid avant de signer au PSG. Javier Pastore ayant migré vers Paris à l'âge de 22 ans.