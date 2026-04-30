Javier Pastore : «J'aurais aimé aller au Real Madrid», son transfert de rêve avant le PSG !

Très en vue du côté de Palerme, Javier Pastore a signé au PSG lors de l'été 2011. En effet, le club de la capitale a déboursé environ 42M€ pour s'attacher les services de l'Argentin. Comme il l'a avoué lui-même, Javier Pastore aurait bien aimé évoluer au Real Madrid avant son transfert à Paris.
Lors de l'été 2011, Javier Pastore est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a déboursé près de 42M€ - un record à cette époque - pour arracher l'Argentin à Palerme. Peu épargné par les blessures à Paris, Javier Pastore a tout de même régalé les supporters pendant sept années, avant de rejoindre l'AS Rome. Les Giallorossi ayant offert 24,7M€ environ au PSG.
Javier Pastore a signé au PSG à l'âge de 22 ans
Ayant raccroché les crampons lors de l'été 2023, Javier Pastore est revenu indirectement sur sa carrière. Présent à Vancouver pour un match des légendes organisé par la FIFA, El Flaco a avoué qu'il aurait aimé défendre les couleurs du Real Madrid avant de signer au PSG. Javier Pastore ayant migré vers Paris à l'âge de 22 ans.
Javier Pastore aurait aimé aller au Real Madrid à 18 ans
« La première saison discrète de Franco Mastantuono au Real Madrid ? Il n’a que 18 ans, j’aurais aimé aller au Real Madrid à cet âge-là. C’est un jeune avec beaucoup de talent, et il faut lui laisser du temps. Il doit s’adapter, et l’équipe doit aussi l’aider pour qu’il puisse exprimer son jeu. Ce n’est pas un joueur qui fait la différence tout seul, comme Vinicius ou Mbappé. Il a besoin de combiner avec les autres pour créer du jeu, et arriver dans la surface. Avec le temps, je pense qu’on découvrira tous le joueur qu’il est », a confié Javier Pastore, l'agent de Franco Mastantuono. Ses propos ont été rapportés par Real France.