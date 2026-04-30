PSG : Luis Enrique au Real Madrid, la folle hypothèse d’un journaliste espagnol

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’un nouvel entraîneur devrait débarquer au Real Madrid durant l’intersaison, plusieurs pistes sont évoquées, dont celle menant à José Mourinho (Benfica). Mais pour un journaliste espagnol, les dirigeants merengue devraient se tourner vers un autre homme : Luis Enrique, actuellement en poste au Paris Saint-Germain.

Qui succédera à Alvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid ? Avec la saison blanche qui se précise chez les Merengue, désormais à onze points du FC Barcelone en Liga, il semble acté qu’un nouvel entraîneur arrivera durant l’intersaison. José Mourinho pourrait être l’élu, puisque la presse étrangère le place en tête de la short-list du président Florentino Pérez pour le poste. Alors que les noms de Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino ou encore Didier Deschamps sont également cités, un journaliste espagnol milite pour un autre technicien : celui du PSG.

« Pourquoi le Real Madrid ne pense-t-il pas à un entraîneur comme Luis Enrique ? » « Le Real Madrid ne recherche-t-il pas toujours les meilleurs du moment ? Pourquoi ne pense-t-il pas à un entraîneur comme Luis Enrique ? Il devrait rechercher le meilleur entraîneur, pas celui qui a fait partie de son histoire il y a déjà de nombreuses années, et qui ne figure plus aujourd’hui parmi les meilleurs du monde », estime Emilio Contreras, officiant chez Marca, dans l’émission La Tribu.