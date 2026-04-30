PSG : Luis Enrique au Real Madrid, la folle hypothèse d’un journaliste espagnol

Alors qu’un nouvel entraîneur devrait débarquer au Real Madrid durant l’intersaison, plusieurs pistes sont évoquées, dont celle menant à José Mourinho (Benfica). Mais pour un journaliste espagnol, les dirigeants merengue devraient se tourner vers un autre homme : Luis Enrique, actuellement en poste au Paris Saint-Germain.
Qui succédera à Alvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid ? Avec la saison blanche qui se précise chez les Merengue, désormais à onze points du FC Barcelone en Liga, il semble acté qu’un nouvel entraîneur arrivera durant l’intersaison. José Mourinho pourrait être l’élu, puisque la presse étrangère le place en tête de la short-list du président Florentino Pérez pour le poste. Alors que les noms de Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino ou encore Didier Deschamps sont également cités, un journaliste espagnol milite pour un autre technicien : celui du PSG.
« Pourquoi le Real Madrid ne pense-t-il pas à un entraîneur comme Luis Enrique ? »
« Le Real Madrid ne recherche-t-il pas toujours les meilleurs du moment ? Pourquoi ne pense-t-il pas à un entraîneur comme Luis Enrique ? Il devrait rechercher le meilleur entraîneur, pas celui qui a fait partie de son histoire il y a déjà de nombreuses années, et qui ne figure plus aujourd’hui parmi les meilleurs du monde », estime Emilio Contreras, officiant chez Marca, dans l’émission La Tribu.
« Luis Enrique ne viendrait jamais au Real »
Une piste irréaliste pour la journaliste María José Hostalrich, rapportée par Real-France : « Luis Enrique ne viendrait jamais au Real, pas plus que Guardiola. Le vestiaire est entre les mains des joueurs et ils ont besoin de quelqu’un qui impose son autorité. Mourinho est le seul à qui le président pourrait déléguer pour remettre de l’ordre dans le vestiaire. (…) Les grands entraîneurs ont vu qu’au Real Madrid, on empêche parfois un coach de travailler et qu’il y a des influences internes. Certains entraîneurs, même s’ils reçoivent une offre, ne viendront pas ».