Deschamps, Mourinho... Une première décision est confirmée pour le prochain entraîneur du Real Madrid

Kylian Mbappé pourrait bien connaître un nouvel entraîneur au Real Madrid la saison prochaine. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines pour succéder à Alvaro Arbeloa, comme Didier Deschamps et José Mourinho. Le club madrilène a d’ailleurs déjà pris une décision à cet égard, et la tendance semble se confirmer.
Après Carlo Ancelotti, Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappé pourrait connaître un nouvel entraîneur au Real Madrid la saison prochaine. L’avenir de l’actuel technicien espagnol est plutôt incertain. Quelques noms ont même déjà été évoqués pour le remplacer sur le banc madrilène. Didier Deschamps serait vu comme une opportunité intéressante, puisqu’il quittera l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. José Mourinho, lui aussi, serait une piste envisagée. Le Real Madrid aurait en tout cas pris une première décision pour son prochain entraîneur, et la tendance semble se confirmer.
«Florentino Pérez va décider lui-même du prochain entraîneur»
« Je peux confirmer personnellement les informations comme quoi Florentino Pérez va décider lui-même du prochain entraîneur du Real Madrid. Le président va considérer toutes les potentielles options pour le poste. Il prendra le contrôle total de la situation. Florentino Pérez ne prendra pas la décision seul, mais il aura le dernier mot » a ainsi expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.
L'été du Real Madrid s'annonce mouvementé
Florentino Pérez devrait donc être directement impliqué dans le choix du nouvel entraîneur. Les autres membres de la direction auront leur mot à dire, mais c’est le président du Real Madrid qui tranchera. Reste maintenant à voir vers qui les Merengue se tourneront pour gérer l’effectif composé de Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham. La Casa Blanca se dirige tout droit vers une saison blanche. Le prochain coach aura donc pour objectif d’éviter de reproduire une telle catastrophe au Real Madrid lors de l’exercice suivant. Affaire à suivre...