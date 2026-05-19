Mercato - OM : Un atout inattendu pour le recrutement est annoncé sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la qualification pour la Ligue des champions était la grande priorité de l'OM, les Marseillais devront se contenter de la Ligue Europa. Un moindre mal selon Eric Di Meco qui estime que disputer une compétition européenne reste un atout majeur pour convaincre des joueurs de signer.

En s'imposant contre le Stade Rennais, l'OM aura terminé cette saison sur une note positive et sauve surtout l'essentiel en validant la cinquième place, directement qualificative pour la Ligue Europa. Cela ne suffira pas à consoler les supporters ou à satisfaire la direction du club, qui avait pour objectif de se qualifier une nouvelle fois pour la Ligue des champions, mais Eric Di Meco rappelle qu'une qualification européenne était indispensable, même si ce n'est que la C3. Et selon lui, cela permettra d'avoir un petit atout supplémentaire pour convaincre des joueurs de signer.

«L’OM a sauvé l’honneur» « L’OM a sauvé l’honneur. Mais les objectifs ne sont pas atteints. La saison a été pénible pour les supporters. Pour les joueurs aussi je pense. Avec une éventuelle 7e place en perspective, vu les derniers résultats qui étaient catastrophiques, en points et en attitude, le match de dimanche soir permet de participer à la Ligue Europa, qui semble plus dimensionné pour l’OM l’année prochaine », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.