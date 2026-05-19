Bruno Genesio à l’OM : Un premier problème évoqué sur RMC

Axel Cornic

Habib Beye a encore un an de contrat, mais l’Olympique de Marseille semble avoir décidé de continuer sans lui. Plusieurs sources ont en effet annoncé que Stéphane Richard, futur président du club phocéen, aurait déjà rencontré Bruno Genesio pour essayer de le convaincre. Et ça tombe bien, puisque ce dernier est en fin de contrat au LOSC.

Au terme d’une saison chaotique, à Marseille on semble vouloir tout changer. Et ça commence par la direction, puisque Stéphane Richard va officiellement devenir le nouveau président de l’OM le 2 juillet prochain et Grégory Lorenzi devrait le rejoindre, pour occuper le poste de directeur sportif.

On connait déjà le remplaçant de Beye ? Le prochain poste concerné devrait être celui d’entraineur, puisqu’Habib Beye est annoncé sur le départ seulement quelques mois après son arrivée en lieu et place de Roberto De Zerbi. L’Equipe a récemment annoncé que Stéphane Richard aurait déjà rencontré un coach de Ligue 1 pour le remplacer et il s’agirait de Bruno Genesio, dont le contrat qui le lie au LOSC se termine le 30 juin prochain. Et ce profil semble être plutôt apprécié du côté de l’OM, même avec le passé du technicien français chez le grand rival de l’OL.