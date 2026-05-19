Harry Kane avec Kylian Mbappé au Real Madrid : La raison qui rend le transfert possible ?

Axel Cornic

Arrivé en 2024 en provenance du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas remporté le moindre trophée majeur au Real Madrid. Inacceptable pour le président Florentino Pérez, qui semble vouloir sortir l’artillerie lourde sur le mercato pour recruter les meilleurs joueurs de la planète, avec notamment un certain Harry Kane.

C’est un été très chaud qui se profile du côté de Madrid. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont bouclé leur deuxième saison blanche consécutive et des grands changements semblent se préparer. Un premier pas semble d’ailleurs déjà avoir été fait, puisque plusieurs sources assurent que le Real Madrid aurait trouvé un nouveau coach, en la personne de José Mourinho.

Karry Kane au Real Madrid ? De l’autre côté des Pyrénées, on estime que le Special One est l’homme parfait pour ramener la discipline au sein d’un club miné par les guerres d’égos, notamment entre les grandes stars de l'équipe. Mais il devra surtout gagner et pour cela, le président Florentino Pérez semble être prêt à lui laisser carte blanche. On parle déjà de la possible arrivée d’un arrière gauche ainsi que d’un arrière droit et d’un défenseur central, mais l’attaque ne devrait pas être en reste. Souvent annoncé du coté du Real Madrid, Harry Kane pourrait en effet enfin débarquer cet été.