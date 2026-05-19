Real Madrid - Transfert de Kylian Mbappé : Sa mère contactée par un gros club de Premier League ?

En plein cœur d’une polémique au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait-il quitter le club madrilène ? Si l’attaquant français a rapidement balayé les rumeurs d’un départ cet été, sa mère, Fayza Lamari, aurait été approché par un cador de Premier League à en croire la presse anglaise. Explications.
De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? L’attaquant français a vécu des dernières semaines très compliquées au Real Madrid. Entre polémiques extra-sportives et déclarations acerbes après avoir été remplaçant, le Bondynois fait beaucoup couler d’encre. Alors que Xabi Alonso, un entraîneur dont la relation avec Mbappé était au beau fixe, vient de rejoindre Chelsea, des rumeurs d’un départ du numéro 10 en Premier League ont commencé à émerger.
Le patron de Chelsea a pris contact avec Fayza Lamari ?
Mais à en croire les dernières révélations du Mirror en Angleterre, l’intérêt des « Blues » à l’égard du capitaine de l’équipe de France est bien réel. Selon le tabloïd anglais, le puissant patron de Chelsea, Todd Boehly, aurait récemment pris contact avec Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, afin de lui faire part de son intérêt à l’égard de l’attaquant de 27 ans, que ce dernier verrait parfaitement incarner le nouveau projet du club londonien.
« Il peut aller à Chelsea s’il veut, mais ce sera toujours pareil »
Sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste de Canal + Bertrand Latour avait d’ailleurs évoqué un possible départ de Mbappé vers Chelsea : « Il ne peut pas avoir mis trois fois des vents au Real Madrid et partir à ce moment-là. C’est simple en fait, il faut juste qu’il arrête de faire ce qu’il fait depuis qu’il a commencé en pro et qu’il se remette en question. Au lieu de se fritter avec le monde entier, qu’il amène les autres avec lui. En club, il a tout le temps eu des problèmes. Au PSG, il a fait presque dix ans et on a vu ce qu’il s’est passé. Même chose au Real Madrid. Donc il peut aller à Chelsea s’il veut, mais ce sera toujours pareil. »