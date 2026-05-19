Real Madrid - Transfert de Kylian Mbappé : Sa mère contactée par un gros club de Premier League ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En plein cœur d’une polémique au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait-il quitter le club madrilène ? Si l’attaquant français a rapidement balayé les rumeurs d’un départ cet été, sa mère, Fayza Lamari, aurait été approché par un cador de Premier League à en croire la presse anglaise. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? L’attaquant français a vécu des dernières semaines très compliquées au Real Madrid. Entre polémiques extra-sportives et déclarations acerbes après avoir été remplaçant, le Bondynois fait beaucoup couler d’encre. Alors que Xabi Alonso, un entraîneur dont la relation avec Mbappé était au beau fixe, vient de rejoindre Chelsea, des rumeurs d’un départ du numéro 10 en Premier League ont commencé à émerger.

Le patron de Chelsea a pris contact avec Fayza Lamari ? Mais à en croire les dernières révélations du Mirror en Angleterre, l’intérêt des « Blues » à l’égard du capitaine de l’équipe de France est bien réel. Selon le tabloïd anglais, le puissant patron de Chelsea, Todd Boehly, aurait récemment pris contact avec Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, afin de lui faire part de son intérêt à l’égard de l’attaquant de 27 ans, que ce dernier verrait parfaitement incarner le nouveau projet du club londonien.