«Ce sont des gosses de riches» : Kylian Mbappé est prévenu, José Mourinho va faire le ménage au Real Madrid !

Cela ne fait désormais plus aucun doute, José Mourinho sera l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Le Special One va faire son grand retour et à en croire un proche, il devrait rapidement faire le ménage au sein d'un club où «des gosses de riches» ont pris le pouvoir.
C'est un secret de Polichinelle, José Mourinho sera bien le futur entraîneur du Real Madrid. 13 ans après son départ, le Special One va faire son grand retour au sein de la Casa Blanca. Un choix qui peut surprendre, mais qui s'explique par la volonté de Florentino Pérez d'avoir un entraîneur capable de gérer son vestiaire qui a explosé en cours de saison. D'ailleurs, Nuno Luz, un journaliste portugais très proche de José Mourinho assure que le comportement des joueurs madrilène ne passera plus avec le nouveau coach.
Un proche de Mourinho annonce la couleur
« Il doit avoir le pouvoir de choisir les joueurs qui l'accompagneront au combat, si l'on peut dire. Mourinho est quelqu'un qui exige du travail et ce genre d'attitude de la part de Mbappé est inacceptable pour lui », confie-t-il auprès d'El Larguero avant d'expliquer qu'il a « l’impression que nous avons d’ici, c’est qu’il s’agit de gosses de riches avec beaucoup d’argent et qu’il faut une main de fer pour remettre de l’ordre. La situation à Madrid est inconcevable. Il y a des joueurs qui se disputent dans le vestiaire, l’entraîneur dit une chose et le joueur en dit une autre. C'est un manque de respect envers le Real Madrid et le club a besoin de regagner le respect ».
«La situation à Madrid est inconcevable»
Nuno Luz explique également en quoi José Mourinho a changé ces derniers mois et depuis son départ du Real Madrid en 2013. « Cette année, nous avons été beaucoup plus proches que d’habitude et Mourinho est très différent de l’époque du Real Madrid. Beaucoup plus calme, il soutient davantage les joueurs et ne provoque plus autant de conflits lors des conférences de presse. Mais il reste Mourinho : quand il a quelque chose à dire, il le dit en face », conclut le journaliste portugais.