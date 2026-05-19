Blessure d'Ousmane Dembélé : L'information inquiétante avant la finale de la Ligue des champions

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Visiblement touché au mollet, Ousmane Dembélé avait quitté la pelouse du Stade Jean-Bouin dès la première période du derby opposant le PFC au PSG. Une situation inquiétante à seulement deux semaines de la finale de la Ligue des champions. D'autant plus que malgré un discours officiellement rassurant, en coulisses, le staff parisien ne serait pas si rassuré.

A moins de deux semaines de la finale de la Ligue des champions, la course contre la montre est lancée pour Ousmane Dembélé. Sorti dès la première période du derby parisien entre le PFC et le PSG, le Ballon d'Or aurait ressenti une gêne au mollet. A priori pas d'inquiétude majeure au sein du club champion de France puisque la communication officielle assure qu'il s'agissait d'une simple mesure de précaution. « Sorti par précaution lors du match d'hier soir face au Paris FC en raison d'une gêne musculaire au mollet droit, Ousmane Dembélé restera en soins au cours des prochains jours », avait ainsi expliqué le PSG par le biais d'un communiqué publié au lendemain du derby.

Le PSG reste prudent concernant Dembélé Néanmoins, en coulisses, la prudence serait de mise. Malgré plusieurs déclarations qui se veulent rassurantes et optimistes, au sein de l'entourage d'Ousmane Dembélé, on s'interrogerait toutefois sur la situation selon les informations de L'EQUIPE. Le média précise même que « la prudence domine toujours dans le staff médical parisien ». Il faut dire que la finale de la Ligue des champions est déjà dans 12 jours et que forcément, la passif d'Ousmane Dembélé avec ses mollets incite à la prudence. Cette saison il avait par exemple était victime d'une lésion au mollet gauche le 4 novembre contre le Bayern Munich puisque d'une gêne au même mollet fin février contre l'AS Monaco. Une gêne qui avait d'ailleurs privé le Ballon d'Or de trois rencontres. Reste à savoir si la durée de son indisponibilité sera la même.