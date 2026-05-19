Top 14 - Clermont : Christophe Urios dézingue un arbitre, «on est habitués avec lui»

Alors que Clermont s’est incliné sur la pelouse de Pau (24-19), pour le compte de la 24e journée de Top 14, Christophe Urios s’en est pris à l’arbitrage de Pierre Brousset. En cause, deux fautes que l’entraîneur clermontois a qualifiées de grossières et que selon lui l’arbitre de la rencontre n’aurait pas dû laisser passer.
Deux jours après la défaite de Clermont face à Pau (24-19), la pilule avait toujours du mal à passer pour Christophe Urios. Une défaite frustrante pour l’ASM après laquelle son entraîneur a vivement critiqué l’arbitrage de Pierre Brousset. « Non, je n’ai pas compris. Mais je n’irai pas là-dessus. Ça ne me paraît pas le fait le plus important du match », avait-il déclaré à chaud à l’issue de la rencontre quand il avait été interrogé sur la dernière action du match.
« Pierre Brousset m’a gonflé sur deux actions »
« On est habitués avec Pierre Brousset. Avec lui, on ne comprend pas toujours tout », a ajouté Christophe Urios. Mathieu Raynal, patron de l’arbitrage français, a tenté de désamorcer la situation dimanche soir. « Je n’avais pas envie de lui répondre », a avoué l’entraîneur de Clermont lundi, lors d’une prise de parole lundi à Brioude, dans des propos relayés par La Montagne. Mais les deux hommes ont fini par échanger lundi : « Je lui ai fait part de mon ressenti, c’est-à-dire que Pierre Brousset m’a gonflé sur deux actions. »
« C’est le meilleur arbitre français, et je trouve qu’il n’aurait pas dû laisser passer ça »
« Je suis assez d’accord sur l’interprétation : il veut donner au n°10, sauf qu’il la rate complètement », a expliqué Christophe Urios. « Ce qui me gêne sur l’action, ce sont les fautes sur la mêlée. L’introduction est quasiment dans les pieds du n°8, parce que la mêlée est disloquée, à tel point que le talonneur palois ne peut pas talonner. Et dans la foulée, le n°9 palois récupère le ballon dans les pieds de la 1ère ligne : tu n’as pas le droit. Ce sont deux fautes grossières. » Enfin, Christophe Urios a regretté : « C’est le meilleur arbitre français, et je trouve qu’il n’aurait pas dû laisser passer ça. »