Mercato - Habib Beye sur le départ : L’OM a trouvé son remplaçant ?

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Habib Beye ne sait pas encore s’il poursuivra l’aventure à l’OM. Plusieurs noms ont déjà été évoqués pour le remplacer sur le banc du club phocéen. La direction marseillaise semble toutefois avoir identifié le profil idéal pour succéder au technicien de 48 ans la saison prochaine.

Et si Habib Beye quittait l’OM cet été ? Alors que son contrat expire en juin 2027, le technicien de 48 ans ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’entraîneur franco-sénégalais est évoqué sur le départ depuis un petit moment maintenant puisqu'il n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés à son arrivée en février dernier, à savoir remporter la Coupe de France et se qualifier directement pour la Ligue des champions en terminant au moins troisième de Ligue 1. Plusieurs noms ont d’ailleurs été mentionnés pour le remplacer sur le banc olympien. La direction marseillaise semble toutefois avoir trouvé le profil idéal pour lui succéder la saison prochaine.

L'OM valide le profil de Bruno Genesio D’après les informations de RMC Sport, Bruno Genesio serait l’une des priorités de l’OM. Stéphane Richard, le nouveau président qui prendra ses fonctions le 4 juillet prochain, apprécierait beaucoup le profil de l’entraîneur du LOSC, où il est en fin de contrat. L’ancien coach de l’OL et du Stade Rennais correspondrait à plusieurs critères, dont celui d’être Français. Le technicien de 59 ans aurait ainsi la cote en interne, et Stéphane Richard s’activerait déjà en coulisses.