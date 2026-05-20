Mercato : Kylian Mbappé et Lamine Yamal recalés, l’annonce étonnante d’un joueur

De nombreux joueurs voudraient évoluer aux côtés de Kylian Mbappé (Real Madrid) ou Lamine Yamal (FC Barcelone), les deux grandes stars de la Liga. Mais ce n’est pas le cas de ce joueur de l’Atlético de Madrid, interrogé sur le sujet à la télévision espagnole.
Finaliste de la Coupe d’Espagne et présent dans le dernier carré de la Ligue des champions, l’Atlético de Madrid va finir la saison sans le moindre titre. Diego Simeone pourrait profiter du mercato estival pour accueillir de nouveaux joueurs durant le mercato estival, un sujet évoqué par Marcos Llorente, invité du programme El Hormiguero.
Mbappé ou Yamal ? Ni l’un, ni l’autre !
Et le futur ex-coéquipier d’Antoine Griezmann s’est vu proposer un drôle de dilemme dans l’émission : choisir entre le recrutement de Kylian Mbappé (Real Madrid) ou bien Lamine Yamal (FC Barcelone) si son président Enrique Cerezo lui donnait le choix. Malgré la grande qualité des deux attaquants, Marcos Llorente a été clair : « Aucun des deux ».
« Plus on avance, plus on apprend »
L’international espagnol est également revenu sur la fin de saison frustrante de son club. « C'est le football et la vie… atteindre une finale de Ligue des champions ou la gagner est très difficile. On apprend, ce n'est pas une victoire en soi, plus on avance, plus on apprend. Beaucoup de nos jeunes progressent énormément grâce à ces matchs », a ajouté Marcos Llorente, évoquant également la suite de sa carrière, lui qui a fêté ses 31 ans en janvier dernier : « Plus de 35 ans, ça ne m’attire pas. Il ne faut jamais dire jamais, mais selon ma vision de la vie, je ne pense pas que cela en vaille la peine. Il arrive un moment où je n’ai plus besoin de gagner plus d’argent ni plus de succès professionnel ».