Mercato : Kylian Mbappé et Lamine Yamal recalés, l’annonce étonnante d’un joueur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De nombreux joueurs voudraient évoluer aux côtés de Kylian Mbappé (Real Madrid) ou Lamine Yamal (FC Barcelone), les deux grandes stars de la Liga. Mais ce n’est pas le cas de ce joueur de l’Atlético de Madrid, interrogé sur le sujet à la télévision espagnole.

Finaliste de la Coupe d’Espagne et présent dans le dernier carré de la Ligue des champions, l’Atlético de Madrid va finir la saison sans le moindre titre. Diego Simeone pourrait profiter du mercato estival pour accueillir de nouveaux joueurs durant le mercato estival, un sujet évoqué par Marcos Llorente, invité du programme El Hormiguero.

Mbappé ou Yamal ? Ni l’un, ni l’autre ! Et le futur ex-coéquipier d’Antoine Griezmann s’est vu proposer un drôle de dilemme dans l’émission : choisir entre le recrutement de Kylian Mbappé (Real Madrid) ou bien Lamine Yamal (FC Barcelone) si son président Enrique Cerezo lui donnait le choix. Malgré la grande qualité des deux attaquants, Marcos Llorente a été clair : « Aucun des deux ».