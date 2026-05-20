Matthieu Jalibert : Le grand changement qui régale l'UBB !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Souvent blessé ces dernières années lorsque les échéances importantes arrivaient, Matthieu Jalibert a corrigé les choses cette saison puisqu'il répond plus que jamais présent. Interrogé sur ce changement dans sa carrière, l'ouvreur de l'UBB raconte ce qu'il a changé dans son quotidien.

Par le passé, la fragilité physique de Matthieu Jalibert a pu lui coûter sa présence dans plusieurs rendez-vous important. Mais cette saison, que ce soit avec le XV de France ou l'UBB, il réalise probablement ses meilleures prestations et répond surtout présent dans les grands rendez-vous. A quelques jours de la finale de la Champions Cup face au Leinster, Matthieu Jalibert explique donc les changements au quotidien qui lui permettent désormais d'être moins souvent blessé.

Jalibert explique un changement majeur dans son quotidien « Je pense que j’ai un peu plus de rigueur, j’essaie de faire un peu plus attention. Mais il y a aussi le fait d’être mieux managé, je pense. J’enchaîne moins de matchs, je suis un peu plus préservé. Je pense que pour moi aussi, c’est important et c’est un facteur qu’il faut prendre en compte. Donc, je n’ai pas changé énormément de choses, mais je pense qu’il y a un peu de tout qui entre en jeu », confie-t-il en conférence de presse avant d'expliquer en quoi le titre européen de la saison dernière a pu le faire évoluer au point qu'il réalise sa meilleure saison.