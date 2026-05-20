Matthieu Jalibert : Le grand changement qui régale l'UBB !

Souvent blessé ces dernières années lorsque les échéances importantes arrivaient, Matthieu Jalibert a corrigé les choses cette saison puisqu'il répond plus que jamais présent. Interrogé sur ce changement dans sa carrière, l'ouvreur de l'UBB raconte ce qu'il a changé dans son quotidien.
Par le passé, la fragilité physique de Matthieu Jalibert a pu lui coûter sa présence dans plusieurs rendez-vous important. Mais cette saison, que ce soit avec le XV de France ou l'UBB, il réalise probablement ses meilleures prestations et répond surtout présent dans les grands rendez-vous. A quelques jours de la finale de la Champions Cup face au Leinster, Matthieu Jalibert explique donc les changements au quotidien qui lui permettent désormais d'être moins souvent blessé.
Jalibert explique un changement majeur dans son quotidien
« Je pense que j’ai un peu plus de rigueur, j’essaie de faire un peu plus attention. Mais il y a aussi le fait d’être mieux managé, je pense. J’enchaîne moins de matchs, je suis un peu plus préservé. Je pense que pour moi aussi, c’est important et c’est un facteur qu’il faut prendre en compte. Donc, je n’ai pas changé énormément de choses, mais je pense qu’il y a un peu de tout qui entre en jeu », confie-t-il en conférence de presse avant d'expliquer en quoi le titre européen de la saison dernière a pu le faire évoluer au point qu'il réalise sa meilleure saison.
«J’essaie de faire un peu plus attention»
« Peut-être inconsciemment et collectivement, il nous a montré à tous qu’on pouvait gagner des grands matchs à enjeu, chose qu’on pouvait nous reprocher par le passé… Mais jouer et gagner des matchs de ce niveau-là donne de la confiance et propulse pour les saisons suivantes. Peut-être que ce titre 2025 m’en a donné sur le plan personnel. Mais je pêchais autrefois souvent sur le plan physique, j’ai eu la chance d’enchaîner des matchs en étant bien géré par le staff. J’ai évité les petits pépins qui m’empêchaient de garder le rythme sur une saison entière. C’est ce que j’arrive à faire depuis deux ans. J’en suis très heureux », ajoute Matthieu Jalibert.