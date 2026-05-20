Transferts : L’OM active une piste surprenante pour lancer son mercato !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un recrutement que personne n’a vu venir. Avec la nouvelle ère qui s’amorce à l’OM à la suite des départs de Roberto De Zerbi, de Pablo Longoria ainsi que de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille prend un virage clair pour son projet sportif. En atteste la piste d’ores et déjà discutée en coulisses selon le journaliste Kazu Kakiuchi : Hidemasa Morita.

L’Olympique de Marseille a croisé sa route pendant la phase de saison régulière de Ligue des champions avec une défaite sur la pelouse de l’Estadio José Alvalade (1-2). Et il se pourrait que les deux parties se retrouvent à l’occasion du mercato estival. C’est la tendance qui se dessinerait en coulisses. Le milieu de terrain du Sporting Lisbonne, Hidemasa Morita, animerait l’actualité de l’OM à l’approche du marché des transferts et pas seulement.

L’OM s’intéresserait à la situation d’Hidemasa Morita en fin de contrat au Sporting Lisbonne Selon le journaliste Kazu Kakiuchi qui couvre l’actualité des équipes telles que le FC Tokyo, les Marinos, les Raysol ainsi que l’équipe nationale japonaise, l’Olympique de Marseille se pencherait sur le cas d’un international japonais confirmé. Hidemasa Morita, milieu de terrain du Sporting Portugal aux 41 capes avec les Samurai Blue avec une Coupe du monde à son actif en 2022.