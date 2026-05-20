Transferts : L’OM active une piste surprenante pour lancer son mercato !

Un recrutement que personne n’a vu venir. Avec la nouvelle ère qui s’amorce à l’OM à la suite des départs de Roberto De Zerbi, de Pablo Longoria ainsi que de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille prend un virage clair pour son projet sportif. En atteste la piste d’ores et déjà discutée en coulisses selon le journaliste Kazu Kakiuchi : Hidemasa Morita.
L’Olympique de Marseille a croisé sa route pendant la phase de saison régulière de Ligue des champions avec une défaite sur la pelouse de l’Estadio José Alvalade (1-2). Et il se pourrait que les deux parties se retrouvent à l’occasion du mercato estival. C’est la tendance qui se dessinerait en coulisses. Le milieu de terrain du Sporting Lisbonne, Hidemasa Morita, animerait l’actualité de l’OM à l’approche du marché des transferts et pas seulement.
L’OM s’intéresserait à la situation d’Hidemasa Morita en fin de contrat au Sporting Lisbonne
Selon le journaliste Kazu Kakiuchi qui couvre l’actualité des équipes telles que le FC Tokyo, les Marinos, les Raysol ainsi que l’équipe nationale japonaise, l’Olympique de Marseille se pencherait sur le cas d’un international japonais confirmé. Hidemasa Morita, milieu de terrain du Sporting Portugal aux 41 capes avec les Samurai Blue avec une Coupe du monde à son actif en 2022.
L’OM à la bagarre avec l’OL et l’AS Monaco ?
Les deux Olympiques, à savoir l’OL et l’OM seraient venus aux renseignements pour un joueur expérimenté de 31 ans qui sera libre de tout contrat au mois de juin. Un recrutement qui permettrait à l’Olympique de Marseille nouvelle génération avec le nouveau président Stéphane Richard et le successeur attendu de Medhi Benatia à la tête de la section sportive : Grégory Lorenzi. L’AS Monaco serait également sur les rangs pour le joueur du Sporting. Reste à savoir lequel de ces trois clubs de Ligue 1 raflera la mise pour Morita, le compte à rebours est lancé...