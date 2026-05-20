Mercato : «Un montant indécent», le PSG condamné à lâcher une fortune pour Ayyoub Bouaddi ?

Alexis Brunet

Depuis quelques temps maintenant Ayyoub Bouaddi s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Le Marocain brille, mais plus pour longtemps du côté de Lille. En effet, il pourrait quitter le nord de la France cet été, car le PSG souhaiterait le faire venir. Toutefois, le club de la capitale pourrait bien devoir lâcher une énorme offre pour mettre la main sur le joueur de 18 ans.

Luis Campos l’a affirmé après le match contre le RC Lens (0-2) le 13 mai dernier : le PSG a pour le moment mis son mercato sur pause et il ne reprendra qu’après la finale de la Ligue des champions face à Arsenal le 30 mai prochain. Le club de la capitale a toutefois déjà commencé à cerner certains profils à même de renforcer l’effectif de Luis Enrique et Paris aurait un œil sur l’un des meilleurs cracks de Ligue 1.

Un transfert indécent pour Ayyoub Bouaddi ? Depuis quelques temps maintenant, le PSG a fait du recrutement de jeunes joueurs sa spécialité. Le club de la capitale pourrait d’ailleurs frapper un autre gros coup dans les prochains mois, car Ayyoub Bouaddi est sur les tablettes parisiennes. À seulement 18 ans, le Marocain s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 et il approche déjà des 100 matchs disputés avec le LOSC. Toutefois, cela coûtera cher de faire venir le Lillois, car d’après les informations du journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis, lâchées dans un live ce mercredi, les montants risqueraient d’être indécents pour Bouaddi cet été.