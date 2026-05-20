Transferts : Voilà les quatre priorités de l’OL sur le mercato !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré ses difficultés financières, l’Olympique Lyonnais espère profiter du mercato estival pour injecter du sang neuf dans son effectif. L’entraîneur Paulo Fonseca aurait déjà identifié ses priorités pour la saison prochaine, ciblant un défenseur central, un milieu récupérateur, un attaquant et un ailier.

Quatrième de Ligue 1 après la lourde défaite contre le RC Lens lors de la dernière journée (0-4), l’Olympique Lyonnais devra jouer le troisième tour préliminaire de la prochaine Ligue des champions pour espérer y participer. « Nos sentiments sont mitigés. Être 4e avec tout ce qui s'est passé en début et pendant la saison, c'est magnifique, a déclaré l’entraîneur Paulo Fonseca dans un entretien accordé à L’Équipe. Il y a aussi la frustration des deux derniers matches (défaites à Toulouse, 1-2, et contre Lens, 0-4). Je m'y étais préparé. Après Rennes (4-2, le 3 mai), tout le monde a pensé que nous pouvions finir troisièmes. J'ai tempéré cette euphorie, tenté de rester équilibré. Je savais que ce serait compliqué. Je connais mon équipe. Peut-être n'avions-nous pas l'expérience pour affronter ces instants de pression. J'ai senti que nous n'étions pas suffisamment forts mentalement. »

Les quatre profils recherchés par l’OL L’Olympique Lyonnais se prépare désormais pour le mercato estival qui devrait lui permettre d’injecter du sang neuf dans l’effectif. Malgré ses difficultés financières, le club voudrait mettre la main sur quatre nouveaux joueurs d’après l'influent Mohamed Toubache-Ter sur le réseau social X : un défenseur central, un milieu récupérateur, un attaquant et un ailier.