Top 14 : Gaël Fickou valide un transfert à l'UBB !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après trois saisons au Racing 92, Cameron Woki a fait son grand retour à l'UBB l'été dernier. Et c'est un succès puisque le troisième ligne réalise une très belle saison. Mais cela n'étonne pas du tout son ancien coéquipier Gaël Fickou qui rappelle que Cameron Woki voulait absolument revenir à Bordeaux.

L'été dernier, Cameron Woki a fait son grand retour à l'UBB après trois années au Racing 92. Le troisième ligne a d'ailleurs rapidement repris ses marques puisqu'il réalise une excellente saison qui pourrait lui permettre de remporter son premier titre européen puisque les Bordelais affronteront le Leinster en finale de la Champions Cup. Et la réussite de Cameron Woki ne surprend par Gaël Fickou avec lequel il a évolué au Racing.

Fickou valide le retour de Woki à l'UBB « Je connais son potentiel et pour se relancer, il avait simplement besoin de retrouver un challenge qui lui plaisait. Avant de quitter le Racing, il m’avait parlé de son envie de retrouver Bordeaux et je savais que ça lui ferait du bien. Il est alors tombé dans une équipe super compétitive, qui joue un beau rugby, dispute des phases finales et tout ça le tire vers le haut. Il a le talent pour y répondre », confie-t-il dans une interview accordée à Rugbyrama avant d'évoquer les qualités de Cameron Woki au poste de numéro 7 alors qu'il a longtemps dépanné au poste de deuxième ligne.