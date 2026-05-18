XV de France : Gaël Fickou conseille un joueur à Fabien Galthié, «il a le niveau pour cette équipe»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Joueur emblématique du Racing 92 depuis 2021 et du XV de France, Gaël Fickou compte 98 capes depuis 2013, soit le joueur en activité qui en compte le plus. Le joueur de 32 ans continue de briller même s'il n'a pas été sélectionné lors du dernier Tournoi des 6 Nations remporté par les Bleus. Très proche de Fabien Galthié malgré tout, Fickou lui a glissé subtilement une recommandation par rapport à un ancien joueur du Racing 92 qui est en forme avec l'UBB cette saison.

Recruté à l'Union Bordeaux-Bègles l'année dernière, Cameron Woki connaît une première saison très prometteuse à Bordeaux. Le joueur de 27 ans, qui était déjà passé par le club entre 2017 et 2022 avant de rejoindre le Racing 92, montre de belles qualités qui pourraient lui permettre de retrouver le XV de France. L'un de ses anciens coéquipiers, Gaël Fickou, qui le connaît très bien, s'intéresserait à lui s'il était Fabien Galthié.

Cameron Woki prêt à faire son retour avec le XV de France ? Auteur d'une belle saison, Cameron Woki tentera de faire parler ses belles qualités en cette fin de saison avec l'UBB, qui va disputer la finale de la Champions Cup contre Leinster samedi ainsi que la fin du Top 14. De nouvelles occasions peut-être de se montrer pour convaincre Fabien Galthié de lui redonner une chance chez les Bleus. « Cameron, il a déjà une trentaine de capes (33) avec l’équipe de France. Il est dans les radars du staff tricolore et j’espère qu’il jouera à nouveau des matchs avec la sélection. Ceci dit, la concurrence est énorme à son poste : comme ça, je vous citerais François Cros, Paul Boudehent, Anthony Jelonch, Oscar Jegou… En clair, il y a de sacrés clients mais Cameron a largement le niveau pour évoluer dans cette équipe » déclare Gaël Fickou, son ancien coéquipier au Racing 92, dans un entretien pour le Midi Olympique.