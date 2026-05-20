F1 - Deux écuries peuvent s'offrir Max Verstappen : Ralf Schumacher balance les noms !

A plusieurs reprises, Max Verstappen a laissé planer le doute sur son avenir, et les récents résultats de Red Bull ne plaident pas en la faveur de l'écurie dirigée par le Français Laurent Mekiès. Et en cas de départ, Ralf Schumacher ne voit que deux équipes en mesure de convaincre le quadruple champion du monde à savoir Mercedes et McLaren.
L'avenir de Max Verstappen est un sujet de plus en plus récurrent. Il faut dire que depuis quelques mois, plusieurs de ses proches ont quitté Red Bull à l'image d'Adrian Newey, Helmut Marko, et en attendant celui de Gianpiero Lambiase son ingénieur de course. Et surtout, la situation de Red Bull, qui ne domine plus du tout la Formule 1, risque de peser dans son choix final. Ralf Schumacher s'est ainsi prononcé sur le futur du quadruple champion du monde, en évoquant d'abord la possibilité de le voir débarquer chez Ferrari.
«Beaucoup de pilotes veulent désespérément aller chez Ferrari»
« Tout est envisageable. Beaucoup de pilotes veulent désespérément aller chez Ferrari, c’est quelque chose de très spécial en tant que marque en Formule 1 », confie-t-il au micro de Sky Deutschland, avant d'ajouter toutefois que « Max devrait alors se subordonner à cette structure d’une certaine manière, et il n’est pas comme ça ».
«Il ne pourra aller que chez Mercedes ou McLaren»
Néanmoins, Ralf Schumacher voit seulement deux écuries en mesure de récupérer Max Verstappen : « Je pense que Max se sent très à l’aise chez Mercedes. Également avec la configuration GT3 et les équipes qui y collaborent, ainsi qu’avec le moteur Mercedes. Ils construisent toujours les meilleurs moteurs (...) Mon frère avait emmené avec lui à l’époque un groupe de personnes qui travaillaient vraiment ensemble de manière brillante. Mais y aller seul en tant que pilote, je ne pense pas que ce soit suffisant. Par conséquent, selon moi, il ne pourra aller que chez Mercedes ou McLaren »