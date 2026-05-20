F1 - Deux écuries peuvent s'offrir Max Verstappen : Ralf Schumacher balance les noms !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A plusieurs reprises, Max Verstappen a laissé planer le doute sur son avenir, et les récents résultats de Red Bull ne plaident pas en la faveur de l'écurie dirigée par le Français Laurent Mekiès. Et en cas de départ, Ralf Schumacher ne voit que deux équipes en mesure de convaincre le quadruple champion du monde à savoir Mercedes et McLaren.

L'avenir de Max Verstappen est un sujet de plus en plus récurrent. Il faut dire que depuis quelques mois, plusieurs de ses proches ont quitté Red Bull à l'image d'Adrian Newey, Helmut Marko, et en attendant celui de Gianpiero Lambiase son ingénieur de course. Et surtout, la situation de Red Bull, qui ne domine plus du tout la Formule 1, risque de peser dans son choix final. Ralf Schumacher s'est ainsi prononcé sur le futur du quadruple champion du monde, en évoquant d'abord la possibilité de le voir débarquer chez Ferrari.

«Beaucoup de pilotes veulent désespérément aller chez Ferrari» « Tout est envisageable. Beaucoup de pilotes veulent désespérément aller chez Ferrari, c’est quelque chose de très spécial en tant que marque en Formule 1 », confie-t-il au micro de Sky Deutschland, avant d'ajouter toutefois que « Max devrait alors se subordonner à cette structure d’une certaine manière, et il n’est pas comme ça ».