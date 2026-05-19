F1 - «Une Formule E sous stéroïdes» : Un pilote réagit à la punchline de Max Verstappen !

Mécontent de la nouvelle réglementation entrée en vigueur en début d’année, Max Verstappen n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait de la F1. Le Néerlandais a notamment lâché une punchline en comparant la discipline à une « Formule E sous stéroïdes ». Un pilote de FE n’a d’ailleurs pas manqué de réagir aux propos du quadruple champion du monde.
Si le Grand Prix de Miami a été plutôt prometteur pour Max Verstappen avec cette cinquième place, le début de saison a toutefois été moins convaincant. Le pilote de Red Bull était particulièrement remonté contre la nouvelle réglementation entrée en vigueur en F1. Le quadruple champion du monde a notamment comparé la discipline à une « Formule E sous stéroïdes ». Et un pilote de FE n’a pas manqué d’y réagir.
«C'est juste quelqu'un qui dit ce qu'il pense»
« Ça m'a fait rire. Je connais très bien Max, on se voit de temps en temps et c'est juste quelqu'un qui dit ce qu'il pense » a lancé Norman Nato dans des propos rapportés par L’Equipe. « C'était un coup de projecteur » a ensuite ajouté le pilote de FE. Visiblement, la sortie de Max Verstappen n’a pas été prise comme une pique loin de la F1, bien au contraire.
Verstappen focalisé sur le Grand Prix du Canada
Depuis, Red Bull a fait de son mieux pour rendre la voiture de Max Verstappen aussi maniable que possible. Et les efforts de l’écurie autrichienne ont porté leurs fruits au vu du bon résultat du pilote de 28 ans à Miami. Après sa désillusion aux 24 Heures du Mans à cause d’une panne mécanique, le Néerlandais est tourné vers le Grand Prix du Canada. Reste maintenant à voir si le quadruple champion du monde saura obtenir un nouveau bon résultat sur le circuit Gilles-Villeneuve pour se relancer dans la lutte pour les premières places.