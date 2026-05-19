F1 - «Une Formule E sous stéroïdes» : Un pilote réagit à la punchline de Max Verstappen !

Pierrick Levallet

Mécontent de la nouvelle réglementation entrée en vigueur en début d’année, Max Verstappen n’a pas hésité à dire ce qu’il pensait de la F1. Le Néerlandais a notamment lâché une punchline en comparant la discipline à une « Formule E sous stéroïdes ». Un pilote de FE n’a d’ailleurs pas manqué de réagir aux propos du quadruple champion du monde.

Si le Grand Prix de Miami a été plutôt prometteur pour Max Verstappen avec cette cinquième place, le début de saison a toutefois été moins convaincant. Le pilote de Red Bull était particulièrement remonté contre la nouvelle réglementation entrée en vigueur en F1. Le quadruple champion du monde a notamment comparé la discipline à une « Formule E sous stéroïdes ». Et un pilote de FE n’a pas manqué d’y réagir.

«C'est juste quelqu'un qui dit ce qu'il pense» « Ça m'a fait rire. Je connais très bien Max, on se voit de temps en temps et c'est juste quelqu'un qui dit ce qu'il pense » a lancé Norman Nato dans des propos rapportés par L’Equipe. « C'était un coup de projecteur » a ensuite ajouté le pilote de FE. Visiblement, la sortie de Max Verstappen n’a pas été prise comme une pique loin de la F1, bien au contraire.