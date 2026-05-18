Max Verstappen : «Je vais essayer de revenir», sa grande annonce loin de la F1 !

Pierrick Levallet

En attendant le Grand Prix du Canada, Max Verstappen a participé aux 24 Heures du Nürburgring. Le Néerlandais a toutefois connu une terrible désillusion sur la Nordschleife. Mais cela ne l’a pas refroidi pour la suite, au contraire. Le quadruple champion du monde de F1 a indiqué qu’il comptait bien revenir !

Alors que le Grand Prix du Canada n’aura lieu que le 24 mai prochain, Max Verstappen a profité de son temps libre pour participer aux 24 Heures du Nürburgring. Le Néerlandais n’a terminé que 37e en raison d’un souci mécanique qui l’a privé de la victoire. Mais malgré cette désillusion, le quadruple champion du monde de F1 a indiqué qu’il n’en avait clairement pas terminé avec la Nordschelife.

«Je veux juste profiter de l’instant présent» « Le niveau de compétition, l’esprit de l’endurance, une course de 24 heures, partager la voiture avec des coéquipiers sur un circuit aussi difficile que la Nordschleife… C’est juste un super combo ! [...] Bien sûr, je vais essayer de revenir, cela dépendra de mon calendrier. Mais pour le moment je veux juste profiter de l’instant présent » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par Auto Hebdo. Le pilote de 28 ans n'a ainsi pas caché son intérêt grandissant pour le GT, alors que la F1 semblait l'agacer depuis le début de l'année.