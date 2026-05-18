Kylian Mbappé : Le problème de comportement au Real Madrid qui fait réagir Laure Boulleau !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très critiqué au Real Madrid, Kylian Mbappé ne cesse d’alimenter les polémiques. Après sa prise de parole très remarquée la semaine dernière, l’attaquant français a été pointé du doigt pour son comportement. Laure Boulleau elle, estime que le club madrilène a échoué dans sa gestion de l’attaquant français qui était censé rentrer dans le rang en Espagne.

Ayant critiqué publiquement son entraîneur et certains de ses coéquipiers au Real Madrid, Kylian Mbappé a de nouveau généré une polémique avec le club madrilène. Après une fin d’aventure critiquée au PSG, l’attaquant français semble suivre un chemin similaire en Espagne, ce qui déçoit certains observateurs comme Laure Boulleau, qui espérait voir le Bondynois être canalisé par l’institution merengue.

« Je suis assez déçue qu’avec cette puissance, ils n’arrivent pas à le canaliser » « On est presque plus étonnés de ses prises de parole. En plus c’est lui qui a pris l’initiative d’aller parler, son directeur de la communication il a dû faire un malaise vagal dans la foulée (rires) parce qu’il n’a rien pu maîtriser. Ça confirme surtout que Mbappé ne peut pas être aimé que par ses buts. On le sent trop individuel que ça soit dans ses prises de parole, sur le terrain. Ce qui me gêne profondément c’est son attitude avec ses coéquipiers. Je pense qu’en off, ça a l’air d’être compliqué. C’est encore une fois une histoire d’ego, mais ça n’enlève en rien le fait qu’il est bon avec ses pieds, mais ça ne suffit pas. Je pensais vraiment qu’au Real ils allaient réussir à gérer ça. Je suis assez déçue qu’avec cette puissance, ils n’arrivent pas à le canaliser... », a ainsi expliqué Laure Boulleau sur le plateau du Canal Football Club sur Canal + ce dimanche soir. Un constat partagé par son collègue Bertrand Latour.