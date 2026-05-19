Bruno Genesio à l’OM : «Ça va être dix fois pire», le gros avertissement signé Christophe Dugarry !

L’avenir de Bruno Genesio au LOSC est plus qu’incertain. Et selon l’Equipe, le coach français a tapé dans l’œil du nouveau président de l’OM Stéphane Richard, qui aimerait l’enrôler. Cependant, pour Christophe Dugarry, entraîner le club phocéen sera dix fois plus difficile que ce que l’entraîneur de 59 ans a connu auparavant. Explications.
L’été risque d’être très animé pour l’OM. En effet, après avoir arraché la qualification en Ligue Europa lors de la dernière journée de championnat, le club phocéen s’apprête à procéder à un profond remaniement de son effectif. Alors que le nouveau président Stéphane Richard va prochainement nommer un nouveau directeur sportif, Marseille devrait également connaître un nouvel entraîneur.
Genesio est convoité par l’OM
Dernièrement, le nom de Bruno Genesio est revenu avec insistance. 3ème de Ligue 1 avec le LOSC, le coach de 59 ans se serait récemment entretenu avec Stéphane Richard qui apprécie son profil et le fait que ce dernier soit Français. Alors qu’il n’est pas du tout certain de continuer l’aventure à Lille, Bruno Genesio ne serait pas insensible à l’intérêt que lui porte l’OM à en croire les dernières révélations de l’Equipe. Mais pour certains observateurs comme Christophe Dugarry, il n’est pas certain que l’ancien coach de Rennes et de l’OL soit prêt à supporter l’énorme pression régnant au sein du club phocéen.
« Tout ce qu’il s’imagine, ça va être dix fois pire »
« Partout où il est allé en Ligue 1 il a réussi. Maintenant, ça va être une aventure, il faut qu’il se prépare. Parce que tout ce qu’il s’imagine, ça va être dix fois pire. Tu pars dans une sacrée expérience, parfois irréelle. Tout ce qu’il a pu vivre à Rennes, Lille ou Lyon, là ça va être dix fois pire. Est ce qu’il a envie Genesio de transformer sa vie et de lui aussi se transformer ? Parce que tu ne sors jamais indemne d’une aventure marseillaise. C’est extrêmement difficile de rester soi-même, de garder son calme », a ainsi confié Dugarry au micro de l’émission Rothen S’enflamme sur RMC ce mardi.