Mercato : Le PSG obligé de lâcher 15M€ pour son prochain phénomène ?

Pierrick Levallet

Le PSG semble déjà préparer son mercato estival. Le club de la capitale aurait déjà activé quelques pistes sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens souhaiteraient notamment mettre la main sur un nouveau latéral gauche et penseraient ainsi à Adem Avdic. L’Étoile Rouge de Belgrade aurait toutefois fixé son prix pour son phénomène de 18 ans.

À quelques jours de sa finale de Ligue des champions contre Arsenal, le PSG serait déjà en train de préparer son mercato. Le club de la capitale entendrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens auraient donc activé plusieurs pistes, dont celle menant à un nouveau latéral gauche. Les Rouge-et-Bleu auraient en effet des vues sur un certain Adem Avdic. Mais son club aurait déjà fixé son prix pour son transfert.

Le prix est fixé pour Adem Avdic D’après les informations de Sportissimo, l’Étoile Rouge de Belgrade attendrait aux alentours de 15M€ pour se séparer de son joueur de 18 ans, qui est considéré comme l’un des plus grands espoirs de son pays. Par ailleurs, le PSG ne serait pas seul sur le coup. Le Club Bruges serait également intéressé par les services d’Adem Avdic. Les champions d’Europe 2025 devraient donc probablement être contraints de s’aligner sur les exigences financières du club serbe pour espérer mettre la main sur le jeune latéral gauche.