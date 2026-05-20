Mercato : Après la déception de l’équipe de France, Tolisso fait une annonce sur son avenir à l’OL

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2027, Corentin Tolisso s’est prononcé sur son avenir dans un entretien accordé au Progrès. Le milieu de 31 ans espère trouver un terrain d’entente avec son club formateur pour y poursuivre sa carrière, lui qui avait fait son retour dans le Rhône en 2022.

Auteur d’une saison solide, avec 15 buts et 6 passes décisives en 39 rencontres toutes compétitions officielles, Corentin Tolisso n’a pas réussi à convaincre de Didier Deschamps pour la Coupe du monde en Amérique du Nord. « J'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai fait la meilleure saison de ma carrière, sur un plan personnel, sur un plan stat. Didier Deschamps a dit ce qu'il avait à dire, a confié le milieu de l’OL après l’annonce de la liste par le sélectionneur tricolore. Il a parlé de cinq milieux indiscutables. J'ai tout donné, j'ai zéro regret, je ne peux rien me reprocher, je suis fier de ce que j'ai fait, de ce que j'ai mis en place, c'est la vie, c'est le football. Mais croyez moi, je ne lâcherai pas; J'en ferai encore plus pour un jour être appelé ou pas mais je donnerai tout. »

« On a commencé à discuter avec le club » Dans un entretien accordé au Progrès, Corentin Tolisso a réalisé le bilan de la saison lyonnaise et en a profité pour faire le point sur sa situation contractuelle, lui qui s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat. « Il me reste un an et on a commencé à discuter avec le club. J’espère qu’on arrivera à se mettre d’accord, mais avec ce qui s’est passé cette année, avec ce nouveau rôle dans l’équipe et ce que j’ai envie de faire de ma vie plus largement, bien sûr que j’ai envie de continuer à l’OL », explique le Français.