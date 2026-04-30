Mercato - PSG : «Luis Enrique ne viendra jamais au Real Madrid», une journaliste sait pourquoi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche de la fin de la saison, le Real Madrid se pose beaucoup de questions concernant la suite à donner à son équipe. Le club se penche notamment sur le cas de son entraîneur. A l'heure actuelle, c'est Alvaro Arbeloa qui occupe cette place mais peut-être pas pour longtemps. Au vu du succès rencontré au PSG, Luis Enrique apparaît comme une bonne solution. Mais cela risque de ne pas se produire...

Arrivé en janvier dernier pour remplacer Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa n'arrive pas vraiment à convaincre au Real Madrid. L'entraîneur espagnol pourrait être vite remplacé puisque de nombreux noms ont été cités pour lui succéder. Certains imaginent voir Luis Enrique débarquer à Madrid mais cela semble assez difficile. Une journaliste espagnole est même convaincue que cela ne se produira jamais.

Pas de Luis Enrique au Real Madrid, c'est confirmé ? Auteur d'une saison blanche cette année, le Real Madrid n'arrive pas à trouver la solution. Forcément, en voyant le succès de Luis Enrique au PSG, certains le verraient bien réussir à inverser la tendance dans le club espagnol. L'ancien sélectionneur de la Roja a fait ses preuves à Paris après une première saison où il a mis son projet en place. « Ni Luis Enrique ni Guardiola ne viendraient jamais à Madrid. Le vestiaire est entre les mains des joueurs, et ceux-ci ont besoin de quelqu’un qui sache s’imposer. Mourinho est le seul à qui le président pourrait confier la tâche de remettre un peu d’ordre dans le vestiaire » estime María José Hostalrich, journaliste espagnole, pour Radio Marca.