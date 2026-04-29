Mercato - Real Madrid : José Mourinho sort du silence et révèle son «prochain objectif»

Axel Cornic

C’est la crise au Real Madrid, qui se dirige vers la deuxième saison blanche de sa carrière. Ainsi, la presse espagnole annonce une énorme révolution lors de l’intersaison, avec le président Florentino Pérez qui aurait déjà lancé le casting pour trouver un nouvel entraineur. Plusieurs noms sont évoqués, mais l’un des plus importants est celui de José Mourinho, qui a déjà dirigé le club madrilène de 2010 à 2013.

Le pari Xabi Alonso n’aura pas duré longtemps à Madrid. Arrivé après une expérience très encourageante au Bayer Leverkusen, l’Espagnol a été démis de ses fonctions en janvier dernier. Son remplaçant Alvaro Arbeloa n’a pas fait mieux, puisque le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des Champions et est largué en Liga, ce qui laisse entrevoir un été très agité.

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« Mon prochain objectif est d'emmener Benfica en Ligue des Champions » Les débats font déjà rage de l’autre côté des Pyrénées, notamment autour du départ de telle star ou de l’arrivée d’une autre. Mais le principal chantier reste le poste d’entraineur, avec le président Florentino Pérez qui souhaiterait miser sur une valeur sûre. Ainsi, plusieurs sources comme The Athletic ont révélé que l’une de ses priorités ne serait autre que José Mourinho, déjà passé sur le banc du Real Madrid et actuellement sous contrat avec Benfica. Mais ne comptez pas sur lui pour commenter ce genre d’informations, puisque lorsqu’il a été interrogé par Il Corriere dello Sport sur un retour à Madrid, il a simplement répondu : « Mon prochain objectif est d'emmener Benfica en Ligue des Champions ».