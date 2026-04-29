Dembélé et Barcola «veulent rester» : Trois prolongations en vue au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En coulisses, le PSG s’active depuis un moment maintenant pour régler différentes prolongations de contrat. Rien n’a encore été officialisé, mais des dossiers auraient déjà été bouclés à l’instar de Willian Pacho. Le club de la capitale continue en revanche de négocier avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Senny Mayulu. Et voilà qu’on se dirigerait vers une issue positive pour le PSG.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’avenir d’Ousmane Dembélé interroge. Alors que le PSG souhaite prolonger son Ballon d’Or, les négociations bloquaient notamment en raison du salaire demandé par le Français et le salary cap mis en place à Paris. C’est alors qu’on a pu s’imaginer la possibilité de voir Dembélé quitter le PSG à la fin de la saison. Toutefois, ça devrait finalement bien se finir, au même titre que pour Bradley Barcola et Senny Mayulu.

Mercato - PSG : Luis Campos va faciliter ce gros transfert de l’été ? https://t.co/Yueji2LKX8 — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

« Ils ne trouveront pas ailleurs une meilleure équipe que le PSG pour s’exprimer » S’activant pour prolonger différents joueurs, le PSG devrait arriver à ses fins avec Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Senny Mayulu. En effet, dans un chat accordé au Parisien, le journaliste Dominique Sévérac a expliqué : « Pas d'avancées notables dans ces dossiers mais toujours de l'optimisme pour Barcola et Dembélé. Ils ne trouveront pas ailleurs une meilleure équipe que le PSG pour s'exprimer donc ils veulent rester. Pour Mayulu, les positions se sont réchauffées et ça va mieux. Je le vois prolonger même si je n'ai pas d'infos particulières dans ce dossier à cet instant ».