Mercato - PSG : Luis Campos va faciliter ce gros transfert de l’été ?

Cet été, le PSG va tenter de finaliser plusieurs dossiers sur le mercato. Observé de près par les dirigeants parisiens sur ces derniers mois, Maghnes Akliouche se rapproche activement du club parisien. Et si Luis Enrique apprécie fortement son profil, la relation entre Luis Campos et l’AS Monaco pourrait faciliter l’opération.
Le PSG se prépare pour cet été. Engagé dans une folle fin de saison, le club de la capitale a déjà ses cibles pour le mercato estival. D’après les dernières indiscrétions de Sky Sports, le club parisien s’est activé fortement dans le dossier Maghnes Akliouche. Impressionné par les performances du milieu offensif de l’AS Monaco sur ces derniers mois, Luis Enrique a donné le feu vert pour son transfert.
Campos va finaliser le transfert pour Akliouche ?
Et bonne nouvelle pour le PSG, l’international Français de 24 ans a donné sa priorité au club parisien pour son avenir. En interne, Maghnes Akliouche pousse même afin que l’opération puisse se concrétiser dans les prochaines semaines. Sky Sports indique que pour le moment, les modalités du transfert n’ont pas encore été révélées. Cependant, les bonnes relations que Luis Campos a conservé avec l’AS Monaco pourraient faciliter la transaction, alors que de leur côté, les dirigeants monégasques ne se font plus d’illusions sur le départ de leur meilleur joueur. De son côté, Maghnes Akliouche n’a jamais nié une possible arrivée l’été prochain, et s’est même dit flatté de l’intérêt parisien à son égard.
Akliouche flatté par l’intérêt du PSG
« Je suis sous contrat jusqu’en 2028. Je veux juste donner le meilleur de moi-même au quotidien. Pour le reste, on verra avec le club mais honnêtement, je me sens très bien à Monaco. Le PSG ? C’est toujours flatteur. C’est l’un si ce n’est le meilleur club de France. Ça reste flatteur mais comme j’ai dit, je suis concentré sur l’AS Monaco et nos grandes échéances », confiait ainsi Maghnes Akliouche en mars dernier.