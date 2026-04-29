Mercato - PSG : Luis Campos va faciliter ce gros transfert de l’été ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG va tenter de finaliser plusieurs dossiers sur le mercato. Observé de près par les dirigeants parisiens sur ces derniers mois, Maghnes Akliouche se rapproche activement du club parisien. Et si Luis Enrique apprécie fortement son profil, la relation entre Luis Campos et l’AS Monaco pourrait faciliter l’opération.

Le PSG se prépare pour cet été. Engagé dans une folle fin de saison, le club de la capitale a déjà ses cibles pour le mercato estival. D’après les dernières indiscrétions de Sky Sports, le club parisien s’est activé fortement dans le dossier Maghnes Akliouche. Impressionné par les performances du milieu offensif de l’AS Monaco sur ces derniers mois, Luis Enrique a donné le feu vert pour son transfert.

🚨ℹ️✅️Le PSG relance la piste Maghnes Akliouche, et la tendance est claire, il aurait déjà fait savoir à son entourage qu’il donnait sa priorité au PSG !



Cette offensive est notamment portée par Luis Enrique. Le joueur figure très haut sur la short-list parisienne.



Un signal… pic.twitter.com/rk38vewtby — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 29, 2026

Campos va finaliser le transfert pour Akliouche ? Et bonne nouvelle pour le PSG, l’international Français de 24 ans a donné sa priorité au club parisien pour son avenir. En interne, Maghnes Akliouche pousse même afin que l’opération puisse se concrétiser dans les prochaines semaines. Sky Sports indique que pour le moment, les modalités du transfert n’ont pas encore été révélées. Cependant, les bonnes relations que Luis Campos a conservé avec l’AS Monaco pourraient faciliter la transaction, alors que de leur côté, les dirigeants monégasques ne se font plus d’illusions sur le départ de leur meilleur joueur. De son côté, Maghnes Akliouche n’a jamais nié une possible arrivée l’été prochain, et s’est même dit flatté de l’intérêt parisien à son égard.