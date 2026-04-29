Mercato - OM : L’inquiétante annonce pour le prochain club de Mason Greenwood

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre l’OM et Mason Greenwood, on pourrait bien se diriger vers une séparation durant le prochain mercato estival. Malgré un contrat jusqu’en 2029, l’Anglais pourrait être vendu à l’intersaison, surtout en l’absence de Ligue des Champions. Mais où rebondira ensuite Greenwood ? Ça pourrait ne pas être simple pour lui de trouver un point de chute prestigieux.

Cet été, beaucoup de choses vont changer à l’OM. L’effectif devrait connaitre un sérieux lifting et parmi les partants, on devrait retrouver le nom de Mason Greenwood. Il ne devrait pas y avoir de troisième saison à Marseille pour l’Anglais. On se dirigerait ainsi tout droit vers une vente de Greenwood, qui permettrait à l’OM d’encaisser un joli chèque, ce qui pourrait en partie compenser les pertes d’une non-qualification en Ligue des Champions.

Habib Beye - OM : La presse marseillaise annonce déjà la fin de l’aventure ! https://t.co/Ja34sSMOup — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

« Ça va se finir par un transfert » L’avenir de Mason Greenwood ne devrait pas s’écrire à l’OM. Si rien n’est encore officiel pour le départ de l’Anglais, cela ne semble plus faire de doute. « Je pense que l’histoire va se régler naturellement d’elle-même, pour l’intérêt des deux parties. C’est la plus forte valeur marchande du club, je ne parle pas des 60%. Je me dis, ce garçon, est-ce qu’il va avoir envie de rester dans un projet sans Ligue des champions avec des clubs qui vont venir le voir avec des salaires très importants ? (…) Je pense que dans l’intérêt des deux parties, je pense que ça va se finir par un transfert où l’OM va prendre ses sous », a notamment confié Eric Di Meco au micro de RMC.