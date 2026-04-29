Mercato - OM : L’inquiétante annonce pour le prochain club de Mason Greenwood

Entre l’OM et Mason Greenwood, on pourrait bien se diriger vers une séparation durant le prochain mercato estival. Malgré un contrat jusqu’en 2029, l’Anglais pourrait être vendu à l’intersaison, surtout en l’absence de Ligue des Champions. Mais où rebondira ensuite Greenwood ? Ça pourrait ne pas être simple pour lui de trouver un point de chute prestigieux.
Cet été, beaucoup de choses vont changer à l’OM. L’effectif devrait connaitre un sérieux lifting et parmi les partants, on devrait retrouver le nom de Mason Greenwood. Il ne devrait pas y avoir de troisième saison à Marseille pour l’Anglais. On se dirigerait ainsi tout droit vers une vente de Greenwood, qui permettrait à l’OM d’encaisser un joli chèque, ce qui pourrait en partie compenser les pertes d’une non-qualification en Ligue des Champions.
« Ça va se finir par un transfert »
L’avenir de Mason Greenwood ne devrait pas s’écrire à l’OM. Si rien n’est encore officiel pour le départ de l’Anglais, cela ne semble plus faire de doute. « Je pense que l’histoire va se régler naturellement d’elle-même, pour l’intérêt des deux parties. C’est la plus forte valeur marchande du club, je ne parle pas des 60%. Je me dis, ce garçon, est-ce qu’il va avoir envie de rester dans un projet sans Ligue des champions avec des clubs qui vont venir le voir avec des salaires très importants ? (…) Je pense que dans l’intérêt des deux parties, je pense que ça va se finir par un transfert où l’OM va prendre ses sous », a notamment confié Eric Di Meco au micro de RMC.
« Ce n’est pas le premier mec qu’ils vont cocher sur la liste »
Cet été, la question sera alors de savoir quel club viendra recruter Mason Greenwood à l’OM. Et à ce propos, Pierre Dorian a quelque peu tiré la sonnette d’alarme à l’occasion du Super Moscato Show, expliquant : « L’horizon n’est pas débouché. Je pense que l’Angleterre ne veut plus en entendre parler. Ça te ferme pas mal de portes. Je ne pense pas que ce soit une cible pour des clubs du niveau du Real ou du Barça ou du Bayern. Donc il va rester quoi ? La Juventus, Dortmund, l’Atlético ? Tu auras vite fait le tour. Attention. (…) Le problème c’est que les clubs de très haut niveau, entre ses affaires de violence conjugale et son attitude, ce n’est pas le premier mec qu’ils vont cocher sur la liste ».