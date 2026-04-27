C'est la crise à Marseille : Christophe Dugarry prend le cas Florian Thauvin pour taper sur le projet sportif de l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'OM a peut-être dit adieu à la Ligue des champions. C'est un refrain qui est beaucoup ressorti de l'Orange Vélodrome dimanche dans la foulée du nul contre l'OGC Nice (1-1). Pour Christophe Dugarry, il faut mettre un coup de balai à tous les étages et sortir de l'illusion dans laquelle les Marseillais se sont perdus. L'ex-buteur de l'Olympique de Marseille a utilisé l'exemple Florian Thauvin pour imager son propos.

Quatre points de retard sur le premier club se situant à une place qualificative à la prochaine campagne de Ligue des champions à trois journées de la fin dont une finale contre le Stade Rennais à la J34 qui est un concurrent direct surprise à l'OM dans cette course à la Ligue des champions. Après un nul concédé face à l'OGC Nice dimanche à l'Orange Vélodrome, Christophe Dugarry a procédé à l'autopsie du projet sportif de l'Olympique de Marseille sur RMC.

🔵⚪ Duga' : "C'est difficile à entendre, mais Marseille est devenue une équipe lambda... Ce n'est plus un grand club. Ce qui se passe peut être un mal pour un bien. Marseille doit repartir avec des joueurs qui ont le mental et envie de courir." pic.twitter.com/EErqYs3X9e — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 27, 2026

«Aujourd'hui il y a une forme de prétention à l'OM où on a l'impression que certains joueurs n'ont pas le droit de venir» Ce lundi, l'ancien buteur de l'OM (1997-2000) a profité de sa présence dans l'émission Rothen s'enflamme de RMC afin d'utiliser l'exemple de Florian Thauvin pour signaler tout ce qu'il ne va pas dans la cité phocéenne. « Prends l'exemple de Thauvin. Si Thauvin était revenu à Marseille, les Marseillais auraient dit : "on va pas recruter Thauvin, il est déjà fini" on aurait dit que ce n'est pas assez bien parce qu'aujourd'hui il y a une forme de prétention à l'OM où on a l'impression que certains joueurs n'ont pas le droit de venir à l'OM. "On ne va pas recycler, Thauvin il est cuit". Et regarde la saison qu'il fait ? Parce que quoi qu'on en dise, Thauvin a un état d'esprit irréprochable, il n'a jamais triché, ne s'est jamais caché, il court sur le terrain et donne tout ce qu'il a ».