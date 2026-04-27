C'est la crise à Marseille : Christophe Dugarry prend le cas Florian Thauvin pour taper sur le projet sportif de l'OM !

L'OM a peut-être dit adieu à la Ligue des champions. C'est un refrain qui est beaucoup ressorti de l'Orange Vélodrome dimanche dans la foulée du nul contre l'OGC Nice (1-1). Pour Christophe Dugarry, il faut mettre un coup de balai à tous les étages et sortir de l'illusion dans laquelle les Marseillais se sont perdus. L'ex-buteur de l'Olympique de Marseille a utilisé l'exemple Florian Thauvin pour imager son propos.
Quatre points de retard sur le premier club se situant à une place qualificative à la prochaine campagne de Ligue des champions à trois journées de la fin dont une finale contre le Stade Rennais à la J34 qui est un concurrent direct surprise à l'OM dans cette course à la Ligue des champions. Après un nul concédé face à l'OGC Nice dimanche à l'Orange Vélodrome, Christophe Dugarry a procédé à l'autopsie du projet sportif de l'Olympique de Marseille sur RMC.
«Aujourd'hui il y a une forme de prétention à l'OM où on a l'impression que certains joueurs n'ont pas le droit de venir»
Ce lundi, l'ancien buteur de l'OM (1997-2000) a profité de sa présence dans l'émission Rothen s'enflamme de RMC afin d'utiliser l'exemple de Florian Thauvin pour signaler tout ce qu'il ne va pas dans la cité phocéenne. « Prends l'exemple de Thauvin. Si Thauvin était revenu à Marseille, les Marseillais auraient dit : "on va pas recruter Thauvin, il est déjà fini" on aurait dit que ce n'est pas assez bien parce qu'aujourd'hui il y a une forme de prétention à l'OM où on a l'impression que certains joueurs n'ont pas le droit de venir à l'OM. "On ne va pas recycler, Thauvin il est cuit". Et regarde la saison qu'il fait ? Parce que quoi qu'on en dise, Thauvin a un état d'esprit irréprochable, il n'a jamais triché, ne s'est jamais caché, il court sur le terrain et donne tout ce qu'il a ».
«A Marseille, on en aurait pas voulu parce qu'on croit qu'on est toujours là-haut, mais c'est fini»
« Il y a des choses qui ne trompent pas quand un joueur a fait 10 ans, 15 ans de carrière et qu'il te rend toujours la même feuille. Tu sais à qui tu as à faire quand même. Mais à Marseille, on en aurait pas voulu parce qu'on croit qu'on est toujours là-haut, mais c'est fini, c'est fini ! », a conclu Christophe Dugarry pendant sa prise de parole engagée sur la fréquence radio de RMC.