«Il doit nous donner beaucoup plus» : Habib Beye recadre publiquement un joueur de l'OM !

Amadou Diawara

Peu utilisé par Mikel Arteta à Arsenal lors de la première partie de saison, Ethan Nwaneri est allé chercher du temps de jeu à l'OM. En effet, le crack de 19 ans est prêté sans option d'achat au club marseillais jusqu'au 30 juin. Alors qu'Ethan Nwaneri est resté sur le banc des remplaçants ce dimanche soir, Habib Beye s'est justifié après le coup de sifflet final d'OM - OGC Nice.

Formé à Arsenal, Ethan Nwaneri a été lancé dans le grand bain lors de la saison 2022-2023. Toutefois, la pépite de 19 ans n'a jamais réussi à s'imposer en tant que titulaire indiscutable chez les Gunners. En manque de temps de jeu lors de la première partie de cet exercice 2025-2026, Ethan Nwaneri a fait ses valises au mercato hivernal. En effet, l'international Espoirs anglais s'est envolé vers Marseille avant de s'engager en faveur de l'OM. Pour jouer plus régulièrement en équipe première, Ethan Nwaneri est prêté sans option d'achat jusqu'au 30 juin.

OM - Greenwood : La punition a fini par tomber après des tensions avec Habib Beye https://t.co/oelP8glp3y — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

OM - OGC Nice : Ethan Nwaneri n'a pas joué S'il n'a disputé que six matchs avec Arsenal cette saison, Ethan Nwaneri a déjà joué à neuf reprises avec l'OM depuis le mois de janvier. Toutefois, le numéro 11 d'Habib Beye n'a pas joué la moindre minute ce dimanche soir face à l'OGC Nice (1-1). Interrogé au micro de Ligue 1+, le coach marseillais a expliqué pourquoi Ethan Nwaneri n'avait pas été aligné lors de la 31ème journée de Ligue 1.