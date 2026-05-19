UBB : Un absent est annoncé pour la finale de Champions Cup ?

Axel Cornic

Si la situation est très délicate en Top 14, l’Union Bordeaux-Bègles cartonne en Champions Cup, avec une deuxième finale consécutive programmée pour le 23 mai prochain. Les Champions en titre vont affronter un véritable mastodonte de la compétition avec le Leinster, qui l’a remportée à quatre reprises et qui compte bien ajouter un cinquième trophée à sa collection.

Après avoir remporté le premier titre de sa jeune histoire la saison dernière face à Northampton, l’UBB remet ça. Matthieu Jalibert et ses coéquipiers ont notamment éliminé le Stade Toulousain pour se frayer une nouvelle fois un chemin jusqu’en finale, mais la tâche ne s’annonce pas simple contre le Leinster.

O’Brien forfait pour le Leinster ? Pourtant, la situation n’est pas vraiment au beau fixe en Irlande. Le Leinster a en effet publié son point médical à quelques jours de la finale et a notamment annoncé un possible forfait de Tommy O’Brien, qui « doit subir des examens complémentaires après son retrait de l'équipe pour le match de samedi (...) et une décision concernant sa disponibilité sera prise plus tard dans la semaine ». L’ailier n’est pas le seul incertain, puisque la province irlandaise a également annonce que « Brian Deeny, Joshua Kenny et Paddy McCarthy doivent tous subir des examens complémentaires »