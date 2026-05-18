Stade Toulousain : «On est en vacances», Ugo Mola fracasse ses joueurs !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, le Stade Toulousain s'est lourdement incliné en Top 14 face à La Rochelle (38-10) en montrant un niveau de jeu peu enthousiasmant. Les hommes d'Ugo Mola étaient privés d'Antoine Dupont pour la rencontre, blessé, et si cette défaite ne change pas grand-chose au niveau du classement, le manager du club a fait savoir qu'il était déçu de l'attitude de certains joueurs sur le terrain.

Eliminé en quarts de finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain est encore large leader en Top 14 et se concentrera sur cet objectif en fin de saison. Même si sa place pour les demi-finales de la phase finale du championnat est quasiment actée, Ugo Mola attend de ses joueurs qu'ils restent concentrés jusqu'au bout. Face à La Rochelle dimanche, les joueurs ont clairement manqué d'engagement selon lui.

« On est en vacances » Depuis leur élimination en quarts de finale de la Champions Cup, les joueurs du Stade Toulousain essaient de faire en sorte de briller en Top 14 jusqu'à la fin. Le club veut glaner un quatrième titre consécutif dans ce championnat où il y a une certaine concurrence. La saison n'est pas finie et Ugo Mola a bien tenu à le rappeler. « Force est de reconnaître qu’il en manque. Donc oui, si en conférence de presse, certains ont évoqué le caractère et l’état d’esprit, ils étaient malheureusement absents, on va dire. Enfin, absents… Pas à la hauteur pour venir rivaliser avec une équipe qui jouait un match éliminatoire, en tout cas, pour elle. J’ai cru voir une équipe qui allait jouer un match qui comptait la semaine d’après, alors qu’on est en vacances. Donc, c’est un peu dommage de voir ce niveau d’engagement » déclare-t-il en conférence de presse après le match.