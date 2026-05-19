Mercato - OM : A peine parti, Pavard va trouver un nouveau club !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé l’été dernier à l’OM en provenance de l’Inter Milan dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, Benjamin Pavard ne va pas rester à Marseille. Ce lundi soir, le défenseur de 30 ans a officialisé son départ du club phocéen. Et si l’international Français va retourner en Italie, ce dernier devrait rapidement être transféré vers un nouveau club.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Ce lundi soir, Benjamin Pavard a annoncé officiellement son départ de l’OM. Avec un changement d’organigramme, le club marseillais devrait procéder à un profond remaniement de son effectif dans les prochaines semaines. Arrivé dans la Cité Phocéenne dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, le défenseur de 30 ans, auteur d’une saison contrastée, quitte donc l’OM et va retourner du côté de l’Inter Milan.

« Le plan est de rejoindre un autre club cet été » Cependant, le club lombard, tout juste sacré champion d’Italie, ne va pas conserver Benjamin Pavard, qui avait lui-même réclamé son départ vers Marseille l’été dernier. Comme l’indique le journaliste Fabrizio Romano sur X, le plan des « Nerazzuri » est de rapidement vendre le défenseur français : « Benjamin Pavard confirme qu’il ne reste pas à l’Olympique de Marseille alors qu’il retourne à l’Inter cet été. Le plan est de rejoindre un autre club cet été », indique ainsi Romano. De son côté, Pavard a délivré un beau message d’adieu sur son compte Instagram.