«Catastrophique» : L’analyse lunaire sur PSG - Bayern en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich a été épique. Avec neuf buts inscrits, les deux équipes se sont totalement régalées offensivement parlant. Mais alors que beaucoup d’observateurs s’accordent à dire que le match a été exceptionnel, un journaliste espagnol a quant à lui critiqué le niveau des défenses.

Une rencontre déjà historique ! Ce mardi soir, le PSG a battu de justesse le Bayern Munich au Parc des Princes (5-4) en demi-finale de la Ligue des Champions. Neuf buts inscrits, du spectacle et du jeu offensif à foison, ce choc européen a émerveillé les fans de football du monde entier. Beaucoup d’observateurs ont tenu à saluer les idées de jeu très portées sur l’attaque proposées par Luis Enrique et Vincent Kompany, qui ont véritablement souhaité faire mal à l’adversaire quitte à se découvrir.

« En défense, les deux équipes ont été catastrophiques » Cependant, tous ne sont pas unanimes à ce propos. Journaliste espagnol intervenant pour l’émission El Larguero sur la Cadena SER, Miguel Martin Talavera a quant à lui préféré critiquer les prestations défensives des joueurs sur ce choc. « Il n’y a pas eu un seul arrêt décisif des gardiens, tous les tirs entraient dans les buts. En défense, les deux équipes ont été catastrophiques. Une fois qu’on a eu la tyrannie des violons (des observateurs qui ont encensé le match, ndlr), pour moi, le football, c’est bien attaquer et bien défendre. Aujourd’hui, ils ont bien attaqué, mais ils ont défendu lamentablement », a confié ce dernier.