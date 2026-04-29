Mercato - OM : La réponse tombe pour l'avenir d'Habib Beye !

Amadou Diawara

Le 18 février 2026, l'OM de Frank McCourt a officialisé la nomination d'Habib Beye en tant qu'entraineur de son équipe première. Le Sénégalais remplaçant Roberto De Zerbi. S'il a signé un contrat d'un an et demi, Habib Beye devrait tout de même quitter l'OM à la fin de cette saison.

Le 10 février, l'OM a annoncé le départ de Roberto De Zerbi. Pour pallier son départ, le club olympien a décidé de faire confiance à Habib Beye, qui a signé officiellement à Marseille huit jours plus tard. Lorsqu'il a posé ses valises dans les bureaux de l'OM, Habib Beye a paraphé un bail d'une saison et demie, soit jusqu'au 30 juin 2027. Toutefois, le technicien sénégalais ne devrait pas aller au bout de son engagement.

Mercato : L’OM et l’OL se disputent un joueur de l’équipe de France https://t.co/Rqu6iitA0b — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Habib Beye va quitter l'OM cet été ? D'après les indiscrétions de L'Equipe, il serait peu probable qu'Habib Beye soit conservé par l'OM à l'issue de cette saison. Et ce ne serait pas seulement parce qu'il a passé un printemps compliqué à Marseille. A en croire le média français, Habib Beye était le choix de Medhi Benatia, qui continue de le soutenir fermement. Mais alors que le directeur sportif marocain va partir cet été, son successeur devrait lancer un nouveau projet avec un autre entraineur. D'autant que Stéphane Richard - le futur président de l'OM - est très éloigné du milieu du foot.