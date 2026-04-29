«Luis Enrique a appelé Julian Alvarez» : Le transfert de l'été prend forme au PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait se montrer offensif sur le mercato estival. Depuis plusieurs mois, le nom de Julian Alvarez revient sur la table du côté des dirigeants parisiens. Appréciant fortement le profil de l’avant-centre de l’Atlético de Madrid, Luis Enrique aurait lui-même établi des contacts avec l’international Argentin. Explications.

Engagé une fois de plus dans une fin de saison animée, le PSG travaille déjà en coulisses sur son mercato. Le club de la capitale a déjà identifié plusieurs cibles pour cet été, notamment en attaque. Âgé de 26 ans, Julian Alvarez est fortement convoité sur le mercato, lui qui va prochainement terminer sa deuxième saison avec l’Atlético de Madrid. Déjà lié au club parisien au cours des deux dernières années, l’avant-centre argentin se voit de nouveau dans le viseur du club français.

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📞🕷️ "Arteta, Luis Enrique y Flick han hablado con Julián Alvarez". pic.twitter.com/exkjF1zavO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 28, 2026

Luis Enrique en contact direct avec Julian Alvarez Journaliste pour l’émission espagnole El Chiringuito, Tomas Palacios a révélé au sein de cette dernière que Julian Alvarez a été personnellement contacté par Luis Enrique au cours de ces dernières semaines. Le numéro 19 de l’Atlético de Madrid se trouve également dans le viseur du FC Barcelone et d’Arsenal, et aurait également pu échanger avec Hansi Flick et Mikel Arteta. Il y a quelques mois, le journaliste Romain Collet Gaudin révélait par ailleurs que Luis Enrique aimait beaucoup son profil.