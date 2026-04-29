«Luis Enrique a appelé Julian Alvarez» : Le transfert de l'été prend forme au PSG ?

Cet été, le PSG pourrait se montrer offensif sur le mercato estival. Depuis plusieurs mois, le nom de Julian Alvarez revient sur la table du côté des dirigeants parisiens. Appréciant fortement le profil de l’avant-centre de l’Atlético de Madrid, Luis Enrique aurait lui-même établi des contacts avec l’international Argentin. Explications.
Engagé une fois de plus dans une fin de saison animée, le PSG travaille déjà en coulisses sur son mercato. Le club de la capitale a déjà identifié plusieurs cibles pour cet été, notamment en attaque. Âgé de 26 ans, Julian Alvarez est fortement convoité sur le mercato, lui qui va prochainement terminer sa deuxième saison avec l’Atlético de Madrid. Déjà lié au club parisien au cours des deux dernières années, l’avant-centre argentin se voit de nouveau dans le viseur du club français.
Luis Enrique en contact direct avec Julian Alvarez
Journaliste pour l’émission espagnole El Chiringuito, Tomas Palacios a révélé au sein de cette dernière que Julian Alvarez a été personnellement contacté par Luis Enrique au cours de ces dernières semaines. Le numéro 19 de l’Atlético de Madrid se trouve également dans le viseur du FC Barcelone et d’Arsenal, et aurait également pu échanger avec Hansi Flick et Mikel Arteta. Il y a quelques mois, le journaliste Romain Collet Gaudin révélait par ailleurs que Luis Enrique aimait beaucoup son profil.
« C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent »
En attendant de potentiellement voir Julian Alvarez au PSG, l’Argentin avait confirmé en novembre dernier que des liens avaient pu exister avec le club parisien par le passé. « En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait », confiait le champion du monde 2022.