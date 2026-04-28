Julian Alvarez et le PSG : C’est confirmé par Diego Simeone !

Cet été, le PSG pourrait lancer les grandes manœuvres sur le mercato. Le club de la capitale devrait tenter de recruter certains joueurs dont Julian Alvarez. L’attaquant de 26 ans fait partie des cibles des dirigeants parisiens et ce mardi en conférence de presse, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone a confirmé ces liens entre les deux parties.
Le PSG va devoir trancher. Cet été, le club de la capitale pourrait se montrer offensif sur le marché des transferts. Plusieurs pistes sont déjà évoquées pour le club parisien, notamment en attaque. Arrivé en 2024 à l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez est plus convoité que jamais. L’avant-centre argentin est dans le viseur du PSG, mais aussi du FC Barcelone, qui aimerait le recruter.
Simeone confirme l’intérêt du PSG pour Julian Alvarez
Ce mardi, présent en conférence de presse, Diego Simeone a d’ailleurs confirmé les liens entre son attaquant et ces clubs que sont le PSG et le Barça. « Je ne lis pas dans ses pensées. C’est normal qu’un joueur comme Julián soit convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain et Barcelone. C’est normal. Il est très bon », a ainsi confié l’entraîneur de l’Atlético de Madrid au moment d’évoquer l’avenir de son joueur. Ce mardi, El Chiringuito a lâché une bombe dans ce dossier, affirmant que le Barça était disposé à formuler une offre de 70M€ pour Julian Alvarez.
« Il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent »
De son côté, l’international Argentin avait lui aussi confirmé que des contacts avaient eu lieu avec le PSG et aussi avec le Barça par le passé. « En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait », confiait l’avant-centre en novembre dernier.