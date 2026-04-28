Julian Alvarez et le PSG : C’est confirmé par Diego Simeone !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait lancer les grandes manœuvres sur le mercato. Le club de la capitale devrait tenter de recruter certains joueurs dont Julian Alvarez. L’attaquant de 26 ans fait partie des cibles des dirigeants parisiens et ce mardi en conférence de presse, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone a confirmé ces liens entre les deux parties.

Le PSG va devoir trancher. Cet été, le club de la capitale pourrait se montrer offensif sur le marché des transferts. Plusieurs pistes sont déjà évoquées pour le club parisien, notamment en attaque. Arrivé en 2024 à l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez est plus convoité que jamais. L’avant-centre argentin est dans le viseur du PSG, mais aussi du FC Barcelone, qui aimerait le recruter.

Julian Alvarez : L'offre à 70M€ qui va plomber son transfert au PSG ? https://t.co/bXMiYYwxAd — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Simeone confirme l’intérêt du PSG pour Julian Alvarez Ce mardi, présent en conférence de presse, Diego Simeone a d’ailleurs confirmé les liens entre son attaquant et ces clubs que sont le PSG et le Barça. « Je ne lis pas dans ses pensées. C’est normal qu’un joueur comme Julián soit convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain et Barcelone. C’est normal. Il est très bon », a ainsi confié l’entraîneur de l’Atlético de Madrid au moment d’évoquer l’avenir de son joueur. Ce mardi, El Chiringuito a lâché une bombe dans ce dossier, affirmant que le Barça était disposé à formuler une offre de 70M€ pour Julian Alvarez.