PSG : Lucas Chevalier pointé du doigt dans le vestiaire de l'équipe de France ?

Amadou Diawara

Relégué au rang de doublure de Matvey Safonov au PSG, Lucas Chevalier a tout de même été convoqué par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Toutefois, l'international tricolore endossait le rôle de gardien numéro 3, derrière Mike Maignan et Brice Samba. Lors de la trêve internationale du mois de mars, certains joueurs se sont posés des questions sur son niveau de jeu.

Formé au LOSC, Lucas Chevalier a alarmé la direction du PSG la saison dernière. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé environ 40M€, hors bonus, pour s'attacher les services du gardien de 24 ans à l'intersaison 2025. Installé d'entrée en tant que numéro 1 au PSG, Lucas Chevalier n'a pas réussi à conserver sa place. En grande difficulté lors de ses premiers mois à Paris, l'international français est passé derrière Matvey Safonov dans la hiérarchie de Luis Enrique. Malgré tout, Didier Deschamps continue de miser sur lui en équipe de France.

Du PSG à Arsenal : Le père de Kvaratskhelia vend déjà la mèche pour son transfert ! https://t.co/YaBYFvLMMn — le10sport (@le10sport) April 28, 2026

Equipe de France : Le niveau de Chevalier a soulevé des questions en interne Depuis de longs mois, Didier Deschamps fait confiance à Mike Maignan, Brice Samba et à Lucas Chevalier dans les buts. Alors que sa première sélection date du 16 novembre 2025, le gardien du PSG a une nouvelle fois été convoqué pour le dernier rassemblement de l'équipe de France, et ce, même s'il ne joue plus avec son club. Devenu portier numéro 3 des Bleus, Lucas Chevalier ne s'est pas vraiment illustré durant la trêve internationale du mois de mars.