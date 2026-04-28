«Luis Enrique ne peut plus sortir Safonov» : C’est terminé pour Chevalier au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de l’année, Matvey Safonov s’est solidement imposé dans les buts du PSG aux dépens de Lucas Chevalier pourtant recruté 40M€ pour remplacer Gianluigi Donnarumma. Et désormais, pour Gregory Schneider, il ne faut plus sortir le Russe des buts parisiens jusqu’à la fin de la saison.

L’été dernier, le PSG avait décidé de vendre Gianluigi Donnarumma à Manchester City afin de le remplacer par Lucas Chevalier, recruté pour 40M€, hors bonus, en provenance du LOSC. Et pourtant, après seulement six mois à Paris, le portier français avait perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov qui ne lâche d’ailleurs plus sa place. Et pour Gregory Schneider, journaliste de Libération, le Russe ne doit désormais plus quitter les buts du PSG jusqu’à la fin de la saison.

What a save Safónov 😱 pic.twitter.com/EPU1KMdRoQ — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 27, 2026

Safonov désormais intouchable ? « En réalité, on ne le connaît pas, et je pense qu’il ne se connaît pas encore lui-même. C’est quand même un joueur sorti de Krasnodar à 27 ans. Quand on veut faire carrière dans les grands clubs, ce n’est pas anodin. Il y a peut-être eu un effet de retard lié à la guerre en Ukraine, qui a constitué un frein, à la fois pour les laisser partir et pour les clubs étrangers pour les recruter. Donc c’est un gardien dont on cerne mal les limites et lui-même les cerne mal. À ce stade, j’aurais beaucoup de difficultés à dire : tel joueur, avec telle force et telle limite. Il y a une interrogation. D’ailleurs, il y a une interrogation pour tout sportif, puisqu’un joueur se découvre au fil de sa carrière. On explique qu’à 30 ou 31 ans, il est encore possible de progresser. Mais pour lui, c’est sans doute plus aigu, du fait de cet exil tardif », lâche-t-il auprès de Farid Rouas sur Instagram, avant de poursuivre.