PSG - Bayern Munich : La statistique qui «fait peur» !

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, le PSG aura l’opportunité de prendre une option sur la qualification pour la finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale reçoit le Bayern Munich pour le compte de la phase aller des demi-finales de la compétition. Une statistique semble néanmoins faire peur sur RMC à l’approche du premier choc de cette double confrontation.

Le PSG peut prendre une bonne option sur la qualification en finale de la Ligue des champions dès ce mardi soir. Le club de la capitale reçoit le Bayern Munich pour la première manche de la double confrontation. Un bon résultat permettrait d’aborder le match retour à l’Allianz Arena avec une plus grande sérénité. Seulement, une statistique inquiète sur RMC à l’approche de ce premier choc.

PSG - Bayern Munich : Luis Enrique annonce le verdict pour Vitinha ! https://t.co/Q7IUBL8vSz — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

«C’est très compliqué de dégager un favori» « Mais le Bayern fait peur, 113 buts en Bundesliga. Ils ont mis 113 pions et ils n’ont perdu que deux matchs. Le PSG en a mis 68. Après tu peux comparer la Bundesliga à la Ligue 1, je ne suis pas sûr qu’il y ait une grande différence. Mais c’est très compliqué de dégager un favori. Le Bayern est bon, mais le Bayern prend des buts. Ils marquent beaucoup mais ils en prennent pas mal aussi » a d’abord expliqué Stephen Brun dans le Super Moscato Show.