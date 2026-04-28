PSG : Le magnifique geste d’Ousmane Dembélé… avec un joueur du Bayern Munich !

Le Paris Saint-Germain affronte un gros morceau ce mardi soir au Parc des Princes avec la réception du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Un rendez-vous spécial pour Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano, amis depuis l’enfance. Pour l’occasion, les deux joueurs qui ont grandi à Évreux ont réservé une belle surprise à des jeunes de leur quartier.
C’est une finale avant l’heure qui s’annonce au Parc des Princes. Après avoir sorti Chelsea et Liverpool, le PSG affronte ce mardi soir l’autre favori de la compétition avec le Bayern Munich, qui réalise une saison XXL avec seulement deux défaites au compteur cette saison toutes compétitions confondues contre Arsenal (3-1, le 24 janvier) et Augsburg (1-2, le 24 janvier). Ce choc européen sera également l’occasion pour Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano de se retrouver, les deux internationaux français ayant grandi ensemble à Evreux.
Le joli cadeau signé Dembélé et Upamecano
Et pour l’occasion, l’attaquant du PSG et le défenseur du Bayern Munich ont réservé une jolie surprise à des jeunes du quartier de la Madeleine, dont ils sont issus, en les invitant à leurs frais au Parc des Princes. De quoi ravir ces jeunes fans comme on a pu le voir dans un reportage diffusé sur Canal+ ce lundi soir.
« C’est juste incroyable de se retrouver demain en demi-finale de la Ligue des champions avec Ousmane »
« Moi et Ousmane on vient d’une ville de 50 000 habitants, c’est juste incroyable de se retrouver demain en demi-finale de la Ligue des champions, a confié Dayot Upamecano en conférence de presse, à la veiller d’aller défier le PSG. Je suis très impatient de pouvoir l’affronter. On s’est déjà affrontés dans le passé, mais demain c’est un nouveau match, on va être prêts pour combattre pour nos équipes. »
« C’est un autre match, une demi-finale de Ligue des champions, a ajouté l’international français, faisant abstraction de la victoire bavaroise du mois de novembre lors du match de la première phase de la Ligue des champions. On est totalement concentrés sur le match de demain, on essaye de ne pas regarder le passé. On veut gagner les deux matchs et on va tout faire, déjà, pour remporter celui de demain. Le PSG est une des meilleures équipes du monde, ils jouent très bien ensemble. (…) Chaque joueur peut être dangereux, mais chez nous aussi. »