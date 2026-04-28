PSG : Le magnifique geste d’Ousmane Dembélé… avec un joueur du Bayern Munich !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain affronte un gros morceau ce mardi soir au Parc des Princes avec la réception du Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Un rendez-vous spécial pour Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano, amis depuis l’enfance. Pour l’occasion, les deux joueurs qui ont grandi à Évreux ont réservé une belle surprise à des jeunes de leur quartier.

C’est une finale avant l’heure qui s’annonce au Parc des Princes. Après avoir sorti Chelsea et Liverpool, le PSG affronte ce mardi soir l’autre favori de la compétition avec le Bayern Munich, qui réalise une saison XXL avec seulement deux défaites au compteur cette saison toutes compétitions confondues contre Arsenal (3-1, le 24 janvier) et Augsburg (1-2, le 24 janvier). Ce choc européen sera également l’occasion pour Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano de se retrouver, les deux internationaux français ayant grandi ensemble à Evreux.

𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘 !!!!! 🤩



Dayot Upamecano et Ousmane Dembélé se sont mis d’accord pour ramener tout leur quartier d’Evreux au match demain. 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗙𝗥𝗔𝗜𝗦 𝗣𝗔𝗬𝗘́𝗦. 🥰🇫🇷❤️



Magnifique geste ! 👏



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Le joli cadeau signé Dembélé et Upamecano Et pour l’occasion, l’attaquant du PSG et le défenseur du Bayern Munich ont réservé une jolie surprise à des jeunes du quartier de la Madeleine, dont ils sont issus, en les invitant à leurs frais au Parc des Princes. De quoi ravir ces jeunes fans comme on a pu le voir dans un reportage diffusé sur Canal+ ce lundi soir.