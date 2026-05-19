Coup de pression au Brésil, Neymar n'est pas sûr de jouer la Coupe du monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'attente aura été longue, mais Neymar est bien là ! Lundi soir, Carlo Ancelotti a dévoilé la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde et l'ancien joueur du PSG est bien présent. Un petit évènement pour l'actuel numéro 10 de Santos qui n'a plus porté le maillot de la Seleçao depuis 2023. Mais le sélectionneur du Brésil prévient déjà sa star.

C'était évidemment l'une des listes les plus attendues en vue de la Coupe du monde 2026. Comme à chaque fois, le regards se tournent vers le Brésil, encore plus cette année avec l'incertitude qui planait autour de Neymar. L'ancienne star du PSG n'avait plus été convoqué depuis 2023, ce qui signifie que Carlo Ancelotti, nommé sélectionneur en 2025, ne l'avait jamais appelé. Mais lundi soir, l'ancien coach du Real Madrid a surpris tout le monde en annonçant que Neymar était bel et bien sélectionné pour le Mondial qui débutera le 11 juin prochain. Une annonce qui s'est accompagnée d'une énorme clameur dans la salle de presse. Néanmoins, malgré l'enthousiasme qui a accompagné cette annonce, Carlo Ancelotti a immédiatement tenu à mettre les choses au clair : Neymar jouera seulement s'il le mérite. Autrement dit, même s'il fait partie des 26 Brésiliens convoqués, rien ne permet d'assurer qu'il jouera cet été.

Ancelotti prévient clairement Neymar « Je veux être clair et honnête. Il jouera s’il mérite de jouer. Le terrain va décider. J’ai une idée de ce que peut être l’équipe titulaire, mais après, on doit voir comment les joueurs s’entraînent. Je le répète, Neymar a le même rôle que les autres ont. C’est important de ne pas mettre toutes les attentes sur un seul joueur. Chacun d’entre eux doit apporter ses qualités pour une chose : aider la Seleção à gagner la Coupe du Monde. Je ne veux pas de stars, je veux juste des joueurs présents pour aider l’équipe », a-t-il confié en conférence de presse avant d'expliquer son choix qui fait grandement parler au Brésil.