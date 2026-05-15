Coupe du monde 2026 : Didier Deschamps peut encore changer la liste de l'équipe de France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi soir, Didier Deschamps était présent sur le plateau du journal de 20 heures sur TF1 comme d'habitude pour dévoiler les noms des 26 joueurs convoqués pour la prochaine Coupe du monde. Pour sa dernière compétition à la tête des Bleus, il a dû faire des choix importants mais ce ne sera peut-être pas la liste définitive. En effet, il lui reste encore du temps si jamais des modifications sont nécessaires.

Dans un mois, l'Equipe de France débutera sa Coupe du monde aux Etats-Unis face au Sénégal le 16 juin. Les Bleus débarqueront parmi les équipes favorites pour cette compétition à 26 mais cette liste établie par Didier Deschamps pourrait encore bouger. En effet, de nombreux joueurs doivent encore disputer des matches importants avec leurs clubs et on n'est jamais à l'abri d'un accident. Le règlement lui permet de faire quelques changements.

La liste peut encore changer, Deschamps prévient Invité à répondre aux nombreuses questions des journalistes en conférence de presse jeudi, Didier Deschamps a dévoilé qu'il est autorisé à apporter des modifications à cette liste jusqu'à la veille du premier match de l'Equipe de France, soit le 15 juin. « On avait la possibilité de prendre entre 35 et 55 pré-sélectionnés. Ceux qui ne sont pas sélectionnés aujourd'hui doivent se tenir prêts. Je pourrai en prendre plus, mais il y a des matchs à jouer... Pour les joueurs de champ, je peux changer jusqu'au 15 au soir. Les gardiens, c'est toute la compétition » confie-t-il.